LA消防員「尋起火點遇猛烈爆炸」11傷！對街車直接被燻黑　初步調查出爐

▲事發地點位在美國最大的日僑社區「小東京(Little Tokyo)」。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國加州洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸,火勢延燒周邊多棟建物,造成11名消防員受傷。目前已知多名消防員當時正在大樓內部尋找起火點,但卻突然碰上爆炸事件,洛杉磯消防局發言人透露,爆炸威力相當猛烈,周邊整個地區陷入一片「轟隆隆」巨響之中,甚至直接燻黑一輛停在對街的消防車。

綜合洛杉磯時報等美媒報導,事發地點位在美國最大的日僑社區「小東京(Little Tokyo)」,儘管起火原因仍有待釐清,但根據初步調查,起火現場是一間名為「Smoke Tokes Wholesale Distributor」的菸品批發商,提供俗稱大麻油的丁烷蜂蜜油(butane honey oil)相關製造材料。

▲爆炸威力相當猛烈。(圖/翻攝自推特/@seanmiura)

「爆炸當下的威力非常猛,很高、很廣,讓整個地區都發出轟隆隆的聲音,甚至燻黑一輛停在街道對面的消防車」,洛杉磯消防員發言人艾瑞克史考特(Erik Scott)表示,單位在晚間6時30分左右接獲通報後,出動超過240名消防員搶救支援,火勢已於晚間8時過後不久撲滅,截至目前,已有11名消防員正在接受燒傷治療。

▲當局出動超過240輛消防車到現場支援。(圖/達志影像/美聯社,下同)

目擊爆炸瞬間的現年37歲女性克里夫蘭(Jeralyn Cleveland)表示,她當時正在公寓樓頂樓慶生,「我們大樓的每個人都以為是炸彈,那個模樣就像是蘑菇雲」,從來沒見過類似景象。事發後,現場周邊街道出現部分圍觀民眾,周邊部分店面也受到波及被燻黑。

洛杉磯消防局發言人Nicholas Prange稍早表示,消防員進入大樓後才遇上爆炸事件,有發出緊急呼救(mayday)訊號,也把此事件定為重大緊急事件。加州洛杉磯市長賈西迪(Eric Garcetti)稍早也發出推文表示,他正在密切關注此事件,11名受傷的消防員都已經接受治療,狀況穩定。

Tonight, 11 @LAFD firefighters were injured battling a blaze in downtown L.A. All of them are being treated for their injuries and in stable condition at this time. Our hearts go out to their loved ones and fellow first responders. We are keeping them in our prayers. pic.twitter.com/RRoUNPgLBt