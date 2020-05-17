加油要快！油價明天起大漲九角、九五汽油站上20元大關

▲產油國沙國6月加碼減產，台灣中油宣佈下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，沙國等產油國六月加碼減產，台灣中油今（17）日自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.9元，用車人如果加滿愛車油箱，得多花45元，提醒民眾把握今天加油，才能替自己省點荷包。

依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升19.1元、95無鉛汽油每公升20.6元、98無鉛汽油每公升22.6元、超級柴油每公升16.3元。

請繼續往下閱讀...

▲產油國沙國6月加碼減產，台灣中油宣佈下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者湯興漢攝）

台灣中油表示，本週受沙國6月將加碼減產100萬桶/日、全球新冠肺炎疫情出現趨緩跡象等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶28.23美元，較前週24.87美元上漲3.36美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元。

台灣中油表示，依據浮動油價調整機制作業原則，國內油價依公式計算漲幅為10.84％。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

