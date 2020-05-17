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非洲設計師「把口罩變套裝」　穿戴毫無違和感

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▲▼非洲,設計師,口罩。（圖／路透）

▲奈及利亞35歲的設計師瑟菲亞（Sefiya Diejomaoh）本人。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

是否曾因為戴口罩認不出人，而感到困擾呢？奈及利亞的一位時尚設計師瑟菲亞（Sefiya Diejomaoh）喜歡穿戴明亮、大膽的衣服來彰顯性格，相信就算遭逢疫情，也不能改變對時尚的品味與態度。她設計了好幾款用色大膽的「口罩套裝」，穿美美的出門，也要配上「美美的口罩」！

根據《路透》報導，瑟菲亞表示，「如果帶著美美的口罩，就像是日常打扮中的配飾之一，就不會覺得自己正在對抗疫情，反而多了些趣味！」每次與客戶會面時，都會帶著自製的口罩，配上同是自己設計的服裝，口罩完全融入，毫無違和感。

▼口罩兼具遮陽效果。（圖／路透）

▲▼非洲,設計師,口罩。（圖／路透）

另外在塞內加爾的首都達卡（ Dakar）也有一位時尚設計師蘇菲（ Sophie Zinga）用有機棉花製作口罩，她表示，「我們要適應與病毒共存的生活。」在南非也有一間高檔的皮革配飾商店正在製作口罩。業者使用皮革與多色織品，結合南非傳統的紋飾（Ndebele prints）做出多彩的美麗口罩。

疫情在全球延燒，之前有專家預言，非洲將是繼亞、美、歐洲之後爆發疫情的大陸，因為醫療衛生資源不足，加上政治經濟不穩，非洲的疫情可能會更加嚴重。

非洲各國開始督促民眾戴口罩，並宣導口罩的必要性。黎巴嫩政府就輔導一些家具與成衣加工企業，臨時轉型為口罩加工廠，應付國內的口罩需求。各國政府在考慮封城之餘，還得顧及民生需求，一旦失去工作，「吃飽」恐怕將成為難事。甚至出現有人寧願染疫，也不願封城失去工作的情況。

▼口罩與衣服連成一套。（圖／路透）

▲▼非洲,設計師,口罩。（圖／路透）

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