睡一半突被小三狠咬性器！偷腥男為保「命根」踹死對方　法官：防衛過當

▲法官認為嫌犯的證詞不足採信，不屬於正當防衛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／編譯

南韓一名36歲男子2019年6月某日凌晨因突然被小三用力咬住性器官，痛得當場猛踹對方下巴，企圖掙脫。怎知小三卻因下巴受到重擊，引發腦出血死亡。男子被逮後聲稱，自己是在睡夢中被攻擊，才會正當防衛，不過相關證詞不被法官採信。上訴審法官認為嫌犯已超過正當防衛的標準，因此判處其4年有期徒刑。

根據《中央日報》報導，現年36歲的A男2019年6月25日凌晨5時30分在位於京畿道的某公寓，與39歲的小三發生嚴重爭執，並用腳狠踹對方右臉下巴，導致女方腦出血身亡。據了解，當時兩人都已經喝得爛醉，疑似因此發生爭執。男子犯案後打電話給妻子表示，「我跟女朋友在吵架的過程中把她弄死了。」妻子接到電話後隨即報警處理，而警方也馬上前往該公寓，並在停車場逮捕A男。

男子在一審法庭上聲稱，事發當時，自己正在熟睡中，沒想到凌晨卻突然感受到一股痛意，驚醒後才發現竟是小三正狠狠地咬住他的性器，讓他嚇得當場推開女方，並用腳踹了她，而兩人在此之前並沒有發生任何爭執。他強調，「當時陷入極度驚恐，才會失手殺了被害人。」主張自己是正當防衛。

一審法官認為，A男雖然在法庭上聲稱兩人並未發生爭執， 但是嫌犯在被逮後接受警方審訊時坦承，曾與死者發生過打鬥。此外，鑑識人員在房內的地毯、椅子以及水杯上都發現了血跡，嫌犯與死者的身上也有多處打鬥傷痕。另一方面，社區的監視器也清楚地拍下A男緊抓著死者頭部的畫面。一審法官綜合以上幾點，認為A男的行為已超過正當防衛之標準。

上訴審法官考量，A男在事發後傷勢嚴重，也因遭受死者攻擊，進行了10次的性器官縫合手術，此外，在犯行後曾經向小三進行心肺復甦術，因此判處該男4年有期徒刑。

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