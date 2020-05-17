印尼失業人口升至700萬！　首都設10台白米提款機救急

▲印尼在大雅加達地區推出10台白米提款機，每名窮困居民可獲得1.5公斤白米紓困。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

印尼政府近日在首都雅加達各地推出10台白米提款機，以幫助受到疫情衝擊而生計困難的民眾渡過難關。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，印尼當局至今為止已在人口超過3000萬人的大雅加達地區設置10台白米提款機，這些機器每天可對1000名使用者分發1.5公噸大米紓困。42歲的使用者阿格斯（Agus）表示，他在3月初因疫情失業，而今面對齋戒月，生計更加困難，很欣慰政府提供免費白米紓困，「至少比甚麼都沒有還要好」。

據本月初發布的數據顯示，印尼的官方失業人口上升至700萬人，國家統計局則表示，該數字甚至還未真實反映出新冠肺炎對經濟帶來的影響。印尼有多達7成的勞動人口從事非正式工作，代表因疫情而被迫關閉的企業和在家工作者受到的影響尤為嚴重。西雪梨大學發展研究講師塔喬丁（Zulfan Tadjoeddin）表示，「受到經濟不景氣的影響，人們正在逐漸死去。」

▲印尼民眾排隊領取紓困白米。（圖／路透）



目前印尼官方確診數為1.6萬例，死亡人數超過1000人，但因檢測率過低，外界認為真實數字應該更高。印尼農業部表示，白米提款機至少會運作2個月。居民阿格斯則希望政府能考慮延長該計畫，直到大家都找到工作為止。

自1990年代亞洲金融危機以來，印尼便實施大規模白米補貼計畫（Raskin）。印尼國會近日則支持總統佐科威的250億美元緊急振興計畫，將社會福利範圍擴大至其他1000萬戶家庭與糧食援助。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）4月時估計，數百萬人可能受新冠疫情影響陷入貧窮，這可能讓印尼的全國脫貧計畫延後至少10年。