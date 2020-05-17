逃亡26年藏塞納河左岸...盧安達種族大屠殺「幕後金主」被捕

▲幕後金主卡布加透過他所經營的廣播電視事業，宣傳種族仇恨，甚至指導如何殺害圖西族人。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

1994年4到7月中發生的「盧安達大屠殺」，胡圖族人（Hutus）在百日內屠殺80萬圖西族（Tutsis）人，至今仍是許多人心中的痛。其中支持屠殺的「幕後金主」卡布加（Felicien Kabuga）在逃亡26年後，在16日於法國遭到逮捕。

法國檢警單位表示，84歲的卡布加是盧安達的頭號通緝要犯，自從1994年以後，大家都知道他是大屠殺的幕後金主，雖然被懸賞500萬美元（約1億5千萬台幣），但是這些年來他一直在德國、比利時、剛果民主共和國、肯亞與瑞士逃亡，以假身分過活，最後躲在巴黎塞納河左岸的一座市鎮（Asnières-sur-Seine）隱姓埋名，結果在16日清晨5點半遭到逮捕。

根據《路透》報導，國際法庭餘留事項處理機制（IRMCT）的檢警在1997年就以7項罪名起訴卡布加，包括種族屠殺、共謀種族屠殺、煽動總族屠殺等罪行，而這些罪都與1994年的大屠殺有關。

盧安達的胡圖族與圖西族在1990年代因為內戰一直處於敵對的關係。身為胡圖族的商人，卡布加金援胡圖族的軍隊，在大屠殺的100天內殺害了80萬條生命。

▼卡布加藏身的公寓，位於巴黎塞納河左岸的市鎮中。（圖／路透）

卡布加控制盧安達的茶葉、咖啡種植與加工，且是米勒科林斯廣播電視（Milles Collines）的股東，可以透過廣播電視傳播，煽動種族仇恨去憎恨圖西族人，告訴胡圖族人「圖西族人在哪裡」，甚至給予「如何殺害圖西族人的建議」。

國際法庭的檢察官布萊摩茲（Serge Brammertz）表示，種族屠殺罪「就算在事發的26年後，仍能夠歸究責任」。另外，前國防部長比茲馬納（Augustin Bizimana）和最高軍事官員姆皮蘭尼亞（Protais Mpiranya）仍在通緝中。