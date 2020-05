快訊／洛杉磯市中心傳多起爆炸聲「數棟建物起火」！　當局定調：重大緊急事件

▲洛杉磯發生大火,多名消防員受傷。(圖/翻攝自推特/@seanmiura)

記者詹雅婷、王佩翊、張方瑀、陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯市中心16日下午多棟建築物起火,現場爆炸聲不斷。有關部門表示,火災發生地點位在一棟商業大樓,引發爆炸,延燒多棟建築物,至少有10名消防員受傷,目前性命垂危。外媒NBC Southern California指出,當局已於傍晚6時36分把此一事件升級為「重大緊急事件」(major emergency)。

根據推特流傳的現場畫面,可見一棟白色建物上方爆出巨大火勢,煙霧直竄天空。消息指出,至少2架空中救護機及23輛救護車出動。截至晚間7時5分,超過230名消防員趕抵現場支援。

洛杉磯消防局發言人Nicholas Prange表示,單位在傍晚6時26分接獲東博伊德街(East Boyd)327號發生火災的通報。另據NHK報導,火災地點是在北美地區最大日僑集散地「小東京(Little Tokyo)」,周遭幾乎都是日籍酒店與餐廳。

Nicholas Prange指出,在消防員進入大樓之前,並沒有出現任何異狀,但卻突然發生爆炸事件,發出緊急呼救(mayday)訊號,把此事件定為重大緊急事件。據了解,火勢已於當晚7時15分獲得控制,但確切引發爆炸的原因仍有待進一步釐清。

#BREAKING At least 10 LAFD firefighters injured after major fire/explosion in Downtown LA. There are 2 air ambulances and 23 ground ambulances assigned to call. Multiple explosions still being reported. pic.twitter.com/3ISzDLcNsi