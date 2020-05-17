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軍方開炮掃射500人慘死！文在寅籲揪出40年前「518事件」元兇

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▲▼南韓總統文在寅呼籲調查518事件真相。（圖／翻攝自青瓦臺官方Youtube）

▲南韓總統文在寅呼籲調查518事件真相。（圖／翻攝自青瓦臺官方Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州518民主化運動將迎來第40週年，總統文在寅17日受邀出演光州MBC電視台錄製的專題節目《文在寅總統的五一八》，除強調歷史轉型正義的重要性，還期盼未來能調查出整起事件的導火線、揪出下令對市民開砲的真兇，還給被害者、罹難者家屬公道。

直到去年12月，光州舊監獄原址仍挖出40具身份未明的屍骨，專家斷定很有可能是518事件時的失蹤者。文在寅節目中表示，應全力搜查出518時慘遭戒嚴軍開槍虐殺的所有被害者身份，並調查戰鬥直升機開炮射殺人民的前後經過，釐清所有遭刻意隱瞞、甚至捏造的真相，「向軍方下達開炮指令的是何人、誰該負最終法律責任，這些問題直到過了40年仍無法被釐清。」

▲▼南韓,光州,518事件,民主運動（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓光州518民主化運動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓,光州,518事件,民主運動（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓光州518民主化運動。（圖／達志影像／美聯社）

518事件是扭轉南韓命運的一場重要民主化運動，如今仍是韓國人心中難以抹去、撫平的歷史傷痕。1980年5月17日，透過軍事政變掌權的全斗煥宣布擴大戒嚴令，停止人民從事集會、結社、罷工等政治活動，還在全國實施宵禁、停課，引起首爾、光州等地不滿的學生上街反抗，要求廢除戒嚴令；不料光州遭軍警封鎖、抗議群眾慘遭戒嚴軍鎮壓，全斗煥更疑似派遣戰鬥直升機，下令直接對路上的群眾開炮掃射，造成至少541人身亡、76人失蹤、3139人輕重傷。

目前南韓各界普遍認為是全斗煥下令對群眾開炮；然而全斗煥卻在其出版的《回顧錄》中，否認曾對國軍下達開炮指令。

文在寅2017年5月就任，在518事件第37週年紀念儀式上就不斷強調，應釐清戰鬥直升機空襲的真相，此後每年5月更誓言展開調查，直至今年1月，南韓政府終於成立調查委員會，5月12日更開始著手調查；然而礙於特別法規定，委員會無權強制要求被調查者出面接受調查，工作上始終無任何斬獲。

調查委員會相關人士表示，若要釐清是誰下令開炮，委員會的強制調查權勢必得獲保障。《韓聯社》就分析，文在寅長期對外呼籲調查518事件真相，而執政黨共同民主黨也在國會大選中取得177席，獲壓倒性勝利，未來不排除能靠直接修改特別法，賦予委員會強制調查權。

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