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川普證實「重啟」金援WHO！不滿譚德塞偏袒中國：恢復過去的10%

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▲▼美國總統川普考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／路透社）

▲美國總統川普考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

川普16日在推特上證實，正考慮恢復過往對WHO援助金的10%。

▲▼美總統川普16日推特證實，考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／翻攝自川普推特）

▲美總統川普16日推特證實，考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／翻攝自川普推特）

美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，總確診數突破147萬，死亡人數更直逼9萬，因此總統川普對世界衛生組織（WHO）三番兩次包庇中國的舉措非常不滿，認為WHO未善盡全球防疫工作，4月凍結對WHO的援助，使其他會員國需填補其空出的財務缺口。

根據美媒《CNBC》，川普先前決定凍結對WHO的援助後，引起各國不少政界人士的批評。除世衛秘書長譚德塞表示「相當遺憾」外，聯合國秘書長古特瑞斯（António Manuel de Oliveira Guterres）也表示，「目前全球正處於疫情大流行的恐慌，現在不是削減資金的時候」；德國外交部長馬斯（Heiko Maas）更批評，「責難無濟於事，因為病毒無國界」；而美國民主黨則質疑川普的決定違反憲法，認為川普無權挪用國會2020年為世衛預留的1.22億美元預算。

目前川普仍未做出最終決定，他在推文表示，「這只是正在考慮中的眾多方案之一，未來將只支付往年援助WHO資金的百分之十，和中國援助的金額相比差不多。」

其實在川普16日推特發文之前，美媒《福斯新聞》的主播塔克卡森（Tucker Carlson）便在15晚間脫口秀節目中指出，他們獲得一份長達5頁的信件，內容表示美國政府同意恢復對WHO的部分援助；而一名不願具名的白宮高級官員也出面證實，川普的確在考慮信中的計畫。

據悉，美國過去對WHO提供的援助金每年約維持4至5億美元，而中國每年僅提供4000萬美元，若川普決定考慮將援助金調降至往年的10%，那額度可能與中國相同，除非中國決定提高對WHO的援助金。

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