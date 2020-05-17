「5G傳播病毒」假消息瘋傳！各國爆基地台縱火案　電信工人也受害

▲ 美國接連出現5G基地台遭人破壞的事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩之下，疫情相關的假消息也讓民眾人心惶惶。網路流言指出，5G訊號會傳播新冠病毒，導致許多國家5G基地台無故遭人破壞。美國國土安全局（DHS）警告，這項陰謀論在全球引發對通訊設施的攻擊，「隨著疾病傳播，這些威脅可能增加，包括對電信工人使用暴力。」

美國國土安全局、聯邦調查局（FBI）及國家反恐中心（NCTC）14日公布報告指出，「暴力極端分子吸收網路假訊息。這些假消息宣稱，無線基地台對人類健康有害，且有助於傳播新冠病毒，讓全球有相同想法的人開始共享破壞5G基地台的方法」，導致美國幾個州都出現基地台縱火事件。

自2019年12月以來，田納西州曼非斯至少發生5起基地台縱火案。該州西部在2月至4月間有多達14座機地台被故意關閉。4月也有嫌犯在奧勒岡州波特蘭主要基地台放火，導致其底座受損。

根據美國廣播公司（ABC）取得的文件，這類攻擊事件不只在美國發生。澳洲、荷蘭及紐西蘭都出現類似案件。英國工會人員也指出，已經有電信工人因這項假消息面臨身體暴力的威脅。

這項假消息指出，正在美國及西歐廣泛建設的5G技術會引起或傳播病毒。但已有許多專家向ABC表示，這種說法完全是假的，與正統科學毫無關聯。

愛爾蘭都柏林城市大學專門研究假消息的研究員卡洛蒂（Eileen Culloty）指出，「對某些人來說，新冠疫情的戲劇性劇變需要一個同樣戲劇性的解釋。這就是陰謀論的魅力所在，將複雜的事物和巧合簡化為簡單的敘述，並將矛頭指向某個人或某件事。」

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