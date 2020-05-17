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影／金正恩再傳病危！北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像

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記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩4月連續神隱20日，然而自從北韓官媒5月初登出金正恩出席化肥工廠竣工儀式的照片，粉碎病危說後，金正恩又再度消失在鏡頭前。根據NK NEWS報導，近日北韓當局已經移走平壤金日成廣場上的金日成、金正日肖像，該廣場疑似將有「重大改變」。

▲▼ 金正日,金日成,北韓。（圖／路透社）

▲據NK NEWS報導，北韓在近日將金日成廣場上的金日成、金正日肖像撤下。（圖／路透社）

NK NEWS報導，位於平壤市中心的金日成廣場是北韓內部平時用於舉行典禮、集會、政治文化活動以及閱兵儀式的場所。然而根據北韓11日的衛星影像顯示，北韓官方已將掛在平壤市中心金日成廣場中的金日成、金正日肖像卸下。衛星影像中更可以看到，廣場中平時讓高級官員觀賞閱兵儀式的視察區也被大型起重機拆除。

▲▼ 北韓金日成,金正日,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓前領導人金日成（左）、金正日（中）以及現任領導人金正恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，北韓此舉是為了替10月10日勞動黨成立75周年的慶祝活動做準備，為了擴大慶祝建黨75周年才會大規模重新整建閱兵場地。而金日成廣場上一次的大規模更動是在2012年，北韓官方在金日成的肖像旁放上了金正日的照片。

另一方面，北韓領導人金正恩4月神隱長達20天，5月1日公開出席化肥工廠竣工儀式，北韓官媒在隔日曝光相關照片，才破除瘋傳全球的「病危說」，未料此後金正恩再度消失，至今已過2週，近日視察經濟的行程也由內閣總理代為前往，再次引起各界關注他的行蹤。

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金正恩再傳病危！北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像
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