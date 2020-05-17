歐盟準備向WHA提案！對譚德塞提11點要求　共同調查病毒源頭

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透社）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電

歐盟對外事務部今天向中央社證實，歐盟及會員國即將在下週世界衛生大會上提出一項決議草案，要求針對2019冠狀病毒疾病展開獨立調查，以強化全球健康安全。

世界衛生大會（WHA）5月18日將登場，一份由歐盟等近60國共同提案的決議草案曝光，要求世衛組織秘書長譚德塞合作實地調查病毒源頭，並盡早啟動應對疫情的檢討。

歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問時證實，WHA開議當天將有一份關於（COVID-19）的決議草案，是由「歐盟及其會員國共同提案」。

巴圖-恩利克森表示，國際在這次應對病毒疫情中學到教訓，這項決議草案要求對病毒展開獨立調查，以強化未來全球健康安全。

她進一步指出，這項決議草案是對病毒全球大流行應對措施的一部分，對病毒透徹了解，攸關公共機構採取明智決定，而科學研究對預防這種災難性的健康危機至關重要。

這份決議草案名稱為「應對2019冠狀病毒疫情」，參與提案國家包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、英國等約30國，再加上歐盟27個會員國，參與國家數高達近60國。

決議草案表示，草案對譚德塞提出11點要求。其中最受矚目的是要求他應與世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧食及農業組織（FAO）以及各國密切合作，透過科學合作的「實地考察」，調查人畜共通傳染病毒的源頭及向人類的傳播途徑，包括中間宿主的可能作用。

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