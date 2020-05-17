520內閣調整　財政部次長吳自心生涯規劃辭任　阮清華接任

▲財政部政務次長吳自心。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導



520內閣調整新進度，財政部政務次長吳自心因個人生涯規劃辭任現職，經財政部長蘇建榮表達慰留之意，最仍尊重吳自心決定，勉予同意。政務次長的職缺將由現任常務次長阮清華接任。

阮清華曾任財政部國庫署署長、中區國稅局局長、主秘、訴願審議會執行秘書以及法規委員會執行秘書，歷練也是相當完整。

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▲財政部長蘇建榮（左）財政部常務次長阮清華（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

財政部表示，吳自心曾任財政部主任秘書、北區國稅局局長、台北市國稅局局長、賦稅署署長及常務次長等職務，歷練完整任內積極健全我國賦稅法制。

吳自心任內曾督導推動所得稅法、稅捐稽徵法、納稅者權利保護法及關稅法等法令制定修正，建立回饋稅制、房地合一稅制、反避稅課稅制度等多項稅制，並致力推動稱綜所稅減稅、電子發票、「健保卡+密碼」網路申報所得稅、綜所稅結算申報稅額試算服務、多元繳稅管道業務、所得稅各式憑單免填發作業、綜所稅扣除額單據電子化作業、外籍旅客購物退稅服務電子化作業、精進關港貿單一窗口服務等創新、簡化、便民的稅政、關政措施，功績卓著，曾獲行政院及財政部模範公務人員殊榮。

非洲豬瘟和新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，輔佐蘇建榮，竭力配合行政院推動防疫及紓困措施，其貢獻財政部也表達感謝與祝福。