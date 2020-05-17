「這可能是中國政府崩盤警訊」　《跳舞的熊》作家：地方政府說話開始不一樣

▲沙博爾夫斯基坦言，此次新冠肺炎疫情對中國政府造成的衝擊，就是社會、輿論發現了中國中央不誠實的徵兆。（圖／資料照／路透社）

文／中央社記者陳秉弘台北16日電

關注轉型正義的波蘭作家沙博爾夫斯基，坦言獨裁政權最大的問題就是「說謊」。此次新冠肺炎疫情讓中國及全世界人民看到中國政府試圖隱瞞，「這可能是中國政府崩盤的警訊。」

波蘭作家維克多．沙博爾夫斯基（Witold Szablowski）以「跳舞的熊」一書探討社會體制轉型對人民所造成的影響。他發現，獨裁者對人民的最大影響就是謊言。「獨裁者一定會說謊，說謊是在獨裁者的本性之中，獨裁者已經說了太多的謊言，不誠實已經變成了一種習慣。」

以這次新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）為例，沙博爾夫斯基說，年初疫情爆發後，武漢市長周先旺就曾在受訪時表示，疫情無法及時披露與中國中央不願授權地方官公開，有很大的關係。

「這是一個值得注意的事情，代表地方政府說的話開始不一樣了。」沙博爾夫斯基坦言，此次新冠肺炎疫情對中國政府造成的衝擊，就是社會、輿論發現了中國中央不誠實的徵兆，「這有可能是中國政府崩盤的警訊，對中央政府會是一個很大的問題。」

年初曾訪台的沙博爾夫斯基，對台灣在這次疫情中所做的防疫措施大力稱讚，「台灣在處理這些議題上是一個很好的典範，很公開透明。」他表示，台灣不論是政府或媒體，所發出的訊息都能夠查證，而且較不會有權力者插手其中。

但對台灣無法加入WHO（世界衛生組織），沙博爾夫斯基也坦言「非常不能理解」，「為什麼WHO會把2300萬人拒於門外？」他相信此次疫情，一定能讓整個世界都看清楚台灣目前的困境。「我相信，你們終究會追求到你們自己所想要的。」