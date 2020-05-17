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義大利6/3「國慶日」後開放國內旅遊！總理：慢慢逐步解禁

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▲▼ 義大利,新冠肺炎,居家禁令。（圖／路透）

▲義大利也逐步解禁。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

義大利疫情逐漸趨緩，當局也在16日宣布準備在6月3日起全面開放邊境、國內旅遊，來恢復之前被疫情衝擊的國內經濟。另外，總理孔蒂（Giuseppe Conte）也表示，義大利將會逐步慢慢恢復正常，不會一次全面解禁，以防爆發第2波的疫情。。

根據《路透》報導，義大利在今年2月底疫情全面爆發，並在3月發布全國禁令，成為全歐洲第一個實施鎖國的國家，直到本月4日疫情稍緩才逐漸放寬政策，開放工廠和公園。義大利當局也預計在5月18日解除商店的開業限制，同時也開放讓民眾可以在特定區域內自由活動。

▲義大利,羅馬,新冠肺炎。（圖／路透）

▲義大利國內雖然確診人數仍高居不下，但疫情確實有明顯趨緩。（圖／路透）

6月2日是義大利的國慶日「共和國日」（Republic Day），因此義大利當局選擇在6月3日開放所有旅行限制，為的就是希望能在假期期間搶救之前被疫情衝擊的經濟。據悉，以往義大利民眾都會趁著一年一次的假期遠離市區，前往郊區旅行。

義大利當局也表示，只要確實遵守防疫政策，這些地區所有停滯的經濟活動就能逐漸恢復；另外，6月3日前，民眾仍然不得隨意跨區域活動、出外旅行，來確保在假期前每個地區的衛生安全，國家的衛生部門也會隨時監控情況，控制疫情。目前義大利確診人數為223,885位，死亡31,610位。

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