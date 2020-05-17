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僅隔一條街！中國靠灑幣馬爾他「監視歐盟」...使館內傢俱暗藏玄機

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▲▼馬爾他使館（左）和歐盟執行委員會（右）僅隔一條馬路。（圖／翻攝自Google Map）

▲馬爾他使館（左）和歐盟執行委員會（右）僅隔著一條馬路。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／綜合報導

法國媒體《世界報》（Le Monde）15日發文踢爆，表示中國10幾年前藉出資援助馬爾他翻新駐布魯塞爾使館的機會，私自在家具內安裝間諜裝置，以此長期監視近在咫尺的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）總部。        

馬爾他為地中海上的小型島國，人口僅將近50萬，然而其駐在布魯塞爾的使館卻異常高檔、華麗。2004年馬爾他加入歐盟後，短短3年內翻新布魯塞爾的使館，不僅位置緊鄰歐盟執行委員會，令歐洲外交界十分驚訝，大樓內更設有隔熱的鋁製結構、雙層防彈玻璃、防止外牆過熱的遮陽板，且內部受到監控攝影鏡頭、智能門卡、人體感應探測器等層層把關。

▲▼馬爾他駐布魯塞爾大使館。（圖／翻攝自Google Map街景服務）

▲馬爾他駐布魯塞爾大使館。（圖／翻攝自Google Map街景服務）

《世界報》表示，中國2007年同意出資援助馬爾他，協助其翻修位於比利時首都布魯塞爾一幢9層樓的現代化建築，不僅囊括所有裝修工程、更包含建築物的購置，總額達2100萬歐元（約新台幣6.8億元）。據地圖顯示，使館後方緊靠歐盟執行委員會，比利時國家安全局（VSSE）因此合理懷疑，中國情報人員可能趁著翻修的同時，在建築物內的木製傢俱安裝間諜裝置，方便長期監視歐盟的一舉一動。

馬爾他外交部發言人坦承，為維持和中國、以及其他國家間的緊密合作，2006至2007年間財政部確實曾和中國達成協議，使駐布魯塞爾使館獲翻新機會；不過馬爾他政府也隨即出面駁斥《世界報》提出的「陰謀論」，認為館內所有中國捐贈的木製傢俱早依北大西洋公約的標準全面掃描，且過去2年間館內的傢俱已有八成陸續被替換，根本就不可能存在中國監視歐盟的問題。

▲▼歐盟執行委員會總部大樓。（圖／路透社）

▲歐盟執行委員會總部大樓。（圖／路透社）

馬爾他前駐歐盟大使卡魯阿納（Richard Cachia Caruana）向當地媒體《馬爾他時報》表示，該9層樓建築符合最高安全標準。

比利時情報部門推測，中國監視歐盟的行動可能早已延續至今；而據《世界報》，比利時外交部發言人並未否認這些訊息。

其實監聽一直是各國情治單位檯面下不可告人的秘密，2013年就傳出美國疑似在台北的美國在台協會（AIT）、駐韓大使館等駐外機構設點監聽，德國總里梅克爾更被爆遭美國國安局（NSA）監聽長達10年；而德國政府也遭《明鏡週刊》（Der Spiegel）爆料監聽BBC、紐約時報、路透社等全球知名媒體的手機、電子郵件、傳真長達數十年。

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