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520行情總回顧！近5次台股漲跌一表掌握　今年表現預期「中性偏保守」

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▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股520表現偏向中性。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

520為總統就職日，市場期待股市能在當日出現激勵行情，觀察近5次總統就職當日（遇假日則是其後第一交易日）股市表現，台股多為中性反應，日盛投顧總經理鍾國忠指出，因不確定性高、買盤方向不明確，對台股看法「中性偏向保守」。

大盤表現回顧

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觀察近5次520（遇假日則是其後第一交易日）的大盤表現，平均漲跌幅為-1.09%，主要是受到2000年科技泡沫化、2008年金融風暴影響拖累平均，而以其他年度來看，520當日通常不會有太大行情、僅小幅漲跌，主要因市場擔心政治不確定性

鍾國忠指出，520時市場確實滿敏感，但通常是在520之前，市場對總統就職有所期待，在520前半個月、前一周，或是後一周、後幾天，股市上漲機率在40%左右。

而股市上漲機會比較高的期間是落在520前一周、上漲機率為60%，鍾國忠認為，除了有520就職期待之外，520前一周是上市公司財報公布期限的前夕，加上有報稅因素影響，不確定性偏高，因此越早（4~5月）越可能出現520行情的期待；但越接近當日，這部分效應就會降溫、買盤會縮小，法人多也呈現觀望、沒有特別大動作，所以當日行情偏向中性。

▲▼ 520行情回顧。（資料來源／日盛投顧、表／記者李瑞瑾製）

▲ 520行情回顧，點圖可放大。（表／記者李瑞瑾製）

類股表現回顧

鍾國忠指出，比較抗跌的類股像是汽車、鋼鐵，5次平均只有跌0.41%，最主要原因是在2000年、2008年大盤的重挫過程中，這幾個族群跌幅比較小，因非主流族群，可說是抗跌也抗漲。

另外，平均跌幅相對比較大的則是金融保險股，5次平均跌幅高達1.75%。鍾國忠指出，因2000年、2008年的科技泡沫與金融風暴，對金融業衝擊比較大，尤其金融保險業者與跟全球市場連動性大；另在2012、2016兩年中，金融類股的漲幅也不像電子股那麼強，因此平均起來就比較弱勢。

另外，上漲機率60%（上漲年達三次）的類股有營建、橡膠、運輸類股。其中運輸類股因5、6月是產業旺季，股價相對有走強機會；營建類股因5月中下旬接近除權息旺季，高股息誘因強吸引買盤；而橡膠類股以往都是抗漲、抗跌。

▲▼ 520行情回顧。（資料來源／日盛投顧、表／記者李瑞瑾製）

▲ 營建、橡膠、運輸類股有三年呈上漲，點圖可放大。（表／記者李瑞瑾製）

展望今年520行情

鐘國忠認為，雖投信法人從3月低點以來非常積極買超，但外資仍站在賣方。此外，上週五（15日）上市公司公布完第一季財報，預期周一（18日）還會反應後段班的財報，盤勢表現震盪。而到19、20日不確定性升高、市場買盤將轉保守，加上MSCI調降台股權重，未來10天到5月底，沒有看到積極買盤進駐的跡象。

鐘國忠指出，現階段大盤位置來到10800點左右，預期大盤會適當拉回整理，「個人看法比較中性但偏向保守」

另外，鍾國忠指出，在這波上漲當中，台積電三次高點都來越低、未再突破前高，代表市場對於後市仍有疑慮；而股王大立光的表現也是弱於大盤，在雙王表現不見起色的情況下，台股要有突破性表現比較難

但也有部分題材可望有所表現，像是明顯受益於疫情的NB供應鏈，股價表現明顯強勢、不少個股創新高，這種題材還是會有買盤存在。

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