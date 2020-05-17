零息時代！4銀行逆勢推美元高利定存　投資人重見2%曙光

▲瞄準投資人需求，多家銀行推出高利美元定存方案，其中利率最高喊逾2%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，各國央行接連降息，其中美國聯準會今年一共降息6碼，相當逼近零利率，不過銀行逆勢推出美元優利定存，其中台新銀新推限量外幣優利專案，美元最高階年息2.2%，吸引投資人的目光。

美元定存向來是台灣投資人喜愛的外幣投資選項，國銀、外銀瞄準客戶需求，相繼推出美元優利定存方案，其中台新銀行推出「階享利外幣定存專案」，提供美元6個月期的階梯式優惠利率，從即日起至5月29日止，以新資金申辦專案，美元存款可享最高階年息2.2%，但若該專案在截止日前已達原定總募集額度，將提前截止。

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台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾可於此時兌換一些美元，以作好分散風險的資產配置，同時也可在全球低利環境下，找尋相對高利的外幣存款專案，為自己的存款賺取更多利息收入。

元大銀行也推出「美利加倍2」美元新資金定存專案，從即日起至5月底申辦，可享1個月年息最高1.8%，3個月年息最高1.68%，滿足在疫情升溫、全球經濟低迷中，大部分客戶的外幣理財需求，只要符合「新資金」條件，不限台幣或美元皆可辦理。

另觀察外銀部分，滙豐銀行為了讓客戶在低利環境下有更多的資金停泊機會，新推「美元優利定存專案」，針對「卓越理財」與「運籌理財」客戶，主打新資金存入1萬美元，可享年息1.6%，若存入資金達5萬美元，可享更高的年息1.88%。

星展銀行則推出「飛常美利美元定存專案」，即日起到6月底止，新資金存入2萬至10萬美元的全新「星展豐盛」理財客戶，最高享1個月期1.65%優利；存入10萬美元至30萬美元，最高可享1.85%的高利。