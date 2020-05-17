女疑似染疫…2天後夫確診插管！護理師憶「險被感染瞬間」嚇歪：全身不對勁

▲此波疫情讓守在第一線的醫護人員疲於奔命。（示意圖／路透社）

文／護理師林宣妤

時光荏苒，歲月如梭，時空的轉換無法抹去曾走過的歷史痕跡，當年SARS肆虐期間我已經在本病房服務，和平醫院封院時本病房奉令轉為防疫專責病房，短時間內湧入大量支援人員，種種突如其來的情況，完全讓人措手不及，只能發揮護理人員使命，遵從及配合院方的政策，心中作最壞的打算和最好的準備應戰。看著同業的犧牲，與其擔心自己倒不如說更掛心的是家人及周遭朋友的健康。

當時我兒念幼稚園，接獲園長來電表示：媽媽在醫院工作辛苦，可以將小孩留在園長家代為照顧，當時我先生予以婉拒，因為在園長的話語中明顯可以感受到園長因為我的護理師角色，深怕感染到小孩，間接傳染給幼稚園的幼童，連熟識的早餐店老闆，見了我似乎看到瘟疫般，雖沒拒絕買賣，但態度的轉變讓我很受傷，第一次讓我因身為護理人員感到鬱悶挫折，但在抗煞期間也感受各界人士的關懷，如春風拂過心頭讓我確定人間處處有溫情，更勇敢的走下去。

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聽聞大陸爆發新冠肺炎時，台灣的天空似乎也蒙上一層霧霾，就在大夥歡喜過年時，老天送給單位禮物，小年夜來個疑似新冠肺炎的境外人士，入住負壓隔離室時，病人因焦慮恐慌，極度不受控且不願配合，陪伴而來的先生則在走廊上心急如焚，雖然夫妻倆彼此都有手機，但因通訊軟體出現問題，兩人無法即時溝通。此時，全副防護裝備的學弟在隔離病房內不斷安撫病人情緒，協助解決手機問題，我及學妹則負責安撫室外的先生，因文化背景的差異，病人和家屬著實讓我們花了數小時才結束這場亂象。

▲護理師收治疑似女個案，返回大陸後女子的丈夫竟確診插管，讓曾接觸過的台灣護理師嚇壞。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

在寒流一波波侵襲下，去年冬天令人感到特別冷，但是全副防護裝備照護病人，出病室後才發現已經滿頭大汗，臉上因戴N95口罩留下深深的烙痕像小花貓，但我不覺得它醜，那是光榮驕傲的印記。兩天後，聽聞患者先生回大陸後也確診為新冠肺炎，甚至已為重症插管患者，頓時我和學妹也感到全身不對勁，或許因為入住當天與患者先生溝通了一大段時間，莫名開始覺得自己好像胸悶，喉嚨也怪怪的，擔心害怕因此被傳染而把病毒傳給其他人，當下更有想立即掛感染科做篩檢的衝動，雖然醫師以專業的接觸時間告訴我應該沒問題，但這塊巨石也一直壓在我心中，常和學妹相互打氣，我們是老天爺派來守護病人健康的天使，直到潛伏期一過，果然老天許我們平安，心中大石才落了地。

一次次疫情累積的寶貴防疫經驗，希望能守護病人、自己和家人朋友的健康，雖說現在疫情仍鋪天蓋地的撲來，但是大伙都做已經做了最好的準備，共同攜手努力，期望能打贏這場防疫戰役，使台灣藉此因禍得福，讓全球看到並肯定台灣防疫的成果，讓台灣的光芒再次閃耀全世界。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登