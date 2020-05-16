疫情和緩業績漸回溫　餐飲集團瓦城、豆府評估展店計劃

▲瓦城原訂2020年目標拓展集團店數雙位數成長，受到疫情影響，市場佈局轉趨謹慎保守。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者林淑慧／台北報導

國內再傳零確診好消息，隨著疫情趨緩，餐飲連鎖集團瓦城、豆府營運逐漸回溫，在今年度的展店開發上，豆府表示，今年上半年預計再新展四至五間門店，瓦城表示6月之前預備新開的分店及進軍美國計畫暫往後延，不過帳上現金充足，只要有好的條件地點、市場回穩即可進行，營運亦可望逐漸回溫，帶動營收穩步向上。

台灣已連續34天零新增本土病例好消息，先前政府表示可外出用餐、逐步回歸正常生活之宣導，帶動母親節期間午晚餐期皆客滿，候位等待時間超過一個小時，使餐飲股五月營運持續回溫。

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▲豆府在2020年的展店開發上，截至目前為止已展店3間門店，上半年預計再新展4至5間門店。圖為豆府集團董事長吳柏勳。（圖／豆府提供）

台灣韓式料理餐廳龍頭豆府餐飲集團表示，除了門市營運逐漸回復正軌，針對疫情影響而開發的門市銷售通路，如餐點外帶服務、針對人流量較高的轉運站門市所開發的多款韓式特色餐盒及與Uber Eats、foodpanda等外送平台的合作將持續進行，在餐廳外的銷售通路上，預計以即食品及冷凍料理包，推進網購電商平台與量販超商通路，對於營收應有相當助益。

豆府在2020年的展店開發上，截至目前為止已展店3間門店，上半年預計再新展4至5間門店，豆府餐飲集團強調，因疫情逐漸獲得控制，看好疫情趨緩後的業績回溫，下半年將持續積極評估展店，可望帶動營收及獲利成長。

另外，瓦城原訂2020年目標拓展集團店數雙位數成長，受到疫情影響，市場佈局轉趨謹慎保守，6月之前預備新開的分店及進軍美國計畫目前暫往後延，然瓦城泰統集團帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，將持續做好準備，並與通路保持良好溝通。