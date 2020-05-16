前男友公開「私密資料」流傳！15歲小女友崩潰「21樓躍下」　他竟只被罰12萬

▲臉書示意圖。（圖／本報資料照）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓一名18歲男學生在2018年時，因為朋友故意的離間，導致他對當時只有15歲的前女友感到不滿，更在臉書上公開其跟性有關的非法內容，導致該名女學生最終受不了網絡暴力，從21樓的住家一躍而下身亡；整件案子進入審理之後，法官卻只以「名譽毀損」的罪名，判處當事男學生500萬韓圜（約12萬元台幣）的罰金。

根據韓媒報導，這起事件發生在2018年9月12日，18歲男學生與當事女學生原本十分的親密，但他卻受到另一名朋友的挑播離間，認為女學生曾經在之前罵過他，一氣之下就將當時只有15歲女學生跟性有關的非法內容，上傳到公開的臉書上任人觀看。

女學生在文章上傳的當天晚上8點38分，因為受不了網路霸凌的壓力，留下寫有「爸爸、媽媽我愛你」的遺書，從21樓的自家跳樓輕生，不幸身亡。審判該件案子的金恩業（김은엽，音譯）法官認為，在這起案子當中，男學生透過朋友傳送「不看這篇文章就會去找你」、「下課後跟我說，去找你」等訊息給女學生，構成了名譽毀損以及威脅嫌疑等罪名，處以500萬韓圜的罰金。

金恩業說，「雖然女學生因為男學生上傳的文字，選擇以極端的方式結束生命，但鑒於男學生是初犯以及該案件為偶發事件，所以不做刑事上的處罰。」