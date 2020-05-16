抗疫成功「鞏固全球地位」　CNN報導：台灣激怒了北京

▲CNN報導台灣靠及新冠肺炎成功，激怒了北京。（圖／記者黃克翔攝）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全世界，台灣不僅是少數成功防堵的國家之一，還行有餘力對疫情吃緊的國家伸出援手，提供防疫物資，使得國際能見度大大提升。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，台灣抗擊成功抗擊新冠肺炎成功，鞏固了全球地位，卻也因此激怒了北京。

CNN報導指出，有許多國家的政府努力遏制新冠病毒的傳播，但台灣抗疫成果卓越，這個擁有2300萬人口的民主自治島，不僅禁止了從中國部分地區入境，也不再讓郵輪停靠，並在今年3月大大增加了國內的口罩產量。

根據約翰．霍普金斯大學的數據，截至本月16日，台灣有440起新冠肺炎確診病例和7例死亡。相較之下，人口為2500萬的澳洲則有7,000多例感染，98例死亡。

台灣渴望分享與新冠病毒作戰的經驗，現在正努力爭取參加世界衛生大會（WHA）發聲，美國、日本、紐西蘭都表示支持台灣參加WHA。不過，中國視該島為領土的一部分，多年來一直阻止其參加全球機構，同時也拒絕與對台灣保持官方關係的國家建交。

WHO成員的台灣，從2009年到2016年以觀察員身份加入了WHA，當時台灣由國民黨（KMT）執政。但是，當支持獨立的民進黨（DPP）於2016年上任時，與北京關係破裂，台北從那以後就再也沒有加入過世界衛生大會。

▲蔡英文推特強調，台灣是全球衛生網路不可或缺的一環。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen twitter）



台灣總統蔡英文14日在推特上表示，「我們是全球衛生網路中不可或缺的一環，有了更多與世衛組織接觸的機會，台灣將能夠在全球反#COVID19的戰鬥中提供更多幫助。」

WHO堅持，只有會員國才能決定誰參加WHA，並推卸了有關新冠肺炎疫情台灣被討論排除在外的說法，指出它與台灣科學家和衛生官員保持合作。

由於新冠病毒給台灣提供了難得的機會來提高其國際知名度，北京指責台北爭取正式獨立，並加大了在台灣周圍的軍事演習。在中國內部甚至有一些激進的呼籲，要求該國利用大流行作為入侵台灣的機會。

隨著近幾個月來中國新增感染人數的下降和國外數量的激增，中國官媒稱讚北京在戰勝該病毒方面取得了成功，也強調了其他政府未能遏制新冠病毒的傳播，尤其是美國和其他西方民主國家。

在中國內部，人們甚至認為，在應對這一流行病時，其專制政治制度優於自由民主制。在上月底的一篇評論中，中央電視台（CCTV）稱讚中國的政治體制是克服疫情的「最大優勢」。它說，「中國共產黨的堅決領導是中國戰勝這一流行病的最重要原因。」

▲台灣自疫情爆發以來，每天都召開記者會，已迅速透明的方式向民眾說明。（圖／記者洪巧藍攝）



不過，台灣自危機爆發以來迅速而透明的應對措施，由醫務人員及官員每天舉行情況通報會，被證明是民主制度如何也能有效地遏制流行病的一個例子。與此同時，台灣也避免了中國和許多其他國家實施的嚴格封鎖措施。

此外，中國政府對疫情的初步處理也面臨批評，當局被指控對試圖對病毒發出警告的醫務工作者要求保持沉默，淡化疫情的嚴重程度，並在關鍵的早期階段延遲通報病毒人傳人的現象。

▲CNN指出，某些中國外交官在推特上越來越好鬥的發言，只是加深緊張關係。（圖／翻攝中國外交部）



除了通過官媒宣傳，中國還試圖通過外交使節捍衛自己的形象。但是，一些中國外交官在推特上越來越好鬥的發言，只會進一步加劇緊張關係和批評。

中國透過捐贈個人防護設備和其他醫療用品來幫助各國，但是人們卻對所謂「口罩外交」背後的動機提出了質疑。北京已經向127個國家和4個國際組織提供了醫療援助，並向11個國家派出了13批醫療專家。但是來自私人供應商的中國醫療用品有缺陷的事件，也造成了負面宣傳。

今年3月，荷蘭召回了從中國製造商處購買的60萬個「有缺陷的」口罩，稱它們不合適，無法發揮過濾功能。西班牙從中國購買的一批「不可靠」測試工具也存在類似問題，發現其準確性較低。事件發生後，中國敦促各國不要將對醫療用品的品質的過度「政治化」。

▲收到「台灣製造」口罩的國家，紛紛發文感謝。（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）



同一時間，台北以「Taiwan can help 」為口號，對於幫助新冠肺炎疫情國家所作的努力得到了更好的回應。上個月，台灣外交部宣布向美國，歐洲及其15個正式外交盟友（主要是加勒比海，太平洋和非洲的小國）捐贈1000萬片口罩，此舉引起了全球的廣泛關注。當收到刻有「台灣製造」字樣的口罩時，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的高級官員都紛紛表示感謝。

除了捐贈醫療物資外，台灣還尋求發展雙邊合作夥伴關係以抗擊這一流行病。今年3月，美國和台灣發表了一項聯合聲明，承諾進一步加強在打擊Covid-19方面的合作，包括研發快篩工具、疫苗、藥物和接觸者追踪技術。另外台灣和捷克在4月也達成了類似的協議，印度報導也指出，台灣提議和新德里定期交流，以「確保醫療物資的可靠性」。

▲遼寧號(CV-16)航空母艦，4月二度繞台。（圖／國防部提供）



這一舉動引起了北京的憤怒。國台辦認為，這是利用新冠肺炎大流行「以疫謀獨」的政治陰謀，並指責台北「走上了與祖國對峙的錯誤道路」。兩岸局勢的緊張，加上美軍羅斯福號航母爆發疫情而暫時癱瘓，加劇了中國內部採取軍事行動奪取台灣的聲音，4月還二度派遼寧艦航母戰鬥群繞台。

不過，觀察家認為，中國不太可能在這種態勢之下，對台灣採取任何敵對行為。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國際研究員希斯（Timothy Heath）認為，中國的經濟疲軟，排除了採取這種行動的可能性，新冠病毒爆發至今，中國第一季的經濟成長率萎縮了6.8%，這是自1992年以來最嚴重的衰退。

希斯說，為了復甦，中國需要進入全球市場，因此與美國和世界保持良好聯繫符合中國的利益，對台灣的魯莽攻擊只會加劇與華盛頓的緊張關係，並可能增加經濟制裁和其他懲罰措施的風險，這可能會損害中國經濟。他補充說，儘管北京「非常關心台灣」，但中國政府更關心在共產黨統治下，能夠維持經濟成長。

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