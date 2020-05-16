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黃蜂颱風發佈海警！　經濟部水利署開設二級災害應變小組戒備

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▲氣象局針對「黃蜂」發布海警。（圖／氣象局提供）

▲ 氣象局針對「黃蜂」發布海警。（圖／氣象局提供）

記者李瑞瑾／台北報導

中央氣象局今（16）日上午11時30分發布黃蜂颱風海上警報，經濟部水利署同步開設風災二級災害緊急應變小組應變。

水利署指出，13日召開防汛視訊會議，指示各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，提高警戒，提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助。水利署並已備妥1,525部移動式抽水機、動員1,571位防汛志工，完成175座抽水站及51座滯洪池整備，嚴陣以待。

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水利署表示，戒備黃蜂，各所屬單位嚴實盤點油料及備品，進行各式閘門、發電機、抽水站、軟硬體設施、營運管理系統、上游濁度監測站、放水警報廣播等檢查，成立防汛搶險隊，備妥防汛措施，預為安排調度防汛人力、器材及機具設備，務將災害損失降到最低。

水利署提醒民眾隨時清理自家陽台洩水孔及居家附近的排水溝，提早備妥居家擋水閘門、簡易防汛沙包，做好防汛準備；並可透過防災資訊服務網及facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

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