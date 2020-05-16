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1個月逼走2衛生部長！　巴西總統防疫「愛唱反調」　全國確診衝破21萬

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▲▼巴西前衛生部長泰克（Nelson Teich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西前衛生部長泰克（左）與總統波索納洛（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電

巴西新冠肺炎疫情迅速蔓延，上一任衛生部長曼德塔下台不到一個月，新衛生部長泰克今天也辭職，使巴西的醫療衛生和抗疫工作雪上加霜。

泰克（Nelson Teich）今天在衛生部大會堂召開記者會宣布辭職，但沒有解釋讓他做出此決定的原因，也拒絕回答現場媒體記者的提問，只說「生命是由眾多選擇串聯成的，而今天我選擇離開」。

泰克還說，當初他接受總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的邀請接替曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），不是因為職位，而是因為他認為自己可以幫助巴西和人民。

儘管泰克沒有解釋辭職理由，如同曼德塔，泰克也和波索納洛在採取對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）措施方面，有很多地方意見相左。

▲▼巴西前衛生部長泰克（Nelson Teich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西前衛生部長泰克（Nelson Teich）。（圖／達志影像／美聯社）

像是使用氯奎寧（Chloroquine）治療2019冠狀病毒疾病。儘管沒有科學證明此藥物的療效，波索納洛堅持衛生部應批准公立醫療體系廣泛使用氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病。

還有波索納洛下令在疫情當下擴大基礎民生服務，包括美容院、理髮院和健身院，捍衛馬上放寬社交隔離措施，泰克也不贊成。

2019冠狀病毒疾病在巴西爆發以來，巴西衛生部遵循國際衛生組織（WHO）的指示，建議各州和市政府採取社交隔離措施，但波索納洛一直捍衛只隔離老年人和慢性病患者等高風險族群，並帶頭違反保持社交距離，且最近幾天才開始戴口罩。

昨天波索納洛與企業家進行視訊會議，鼓勵企業家對採取社交隔離措施的地方首長施壓，恢復經濟商業活動，還說「因為這些無稽的關閉措施，為了保護眼前的生命，代價將是未來失去更多生命」。

波索納洛還說，所有內閣都是他的政治任命，如果不能與他站在同一陣線，同仇敵愾，波索納洛隨時都可以撤換。

隨著泰克辭職，技術派內閣成員都非常擔心疫情當下，沒有一位可信服的專業人士帶領衛生部，波索納洛引領巴西走上錯誤之路而自毀國家形象。

全國衛生局長委員會（Conass）也發表聲明指出，巴西2019冠狀病毒疾病疫情嚴重，公共衛生面臨史上最大挑戰，「衛生高層不穩定，缺乏協調和明確行動，是健康和生命的敵人」。

在泰克辭去衛生部長職位的同一天，巴西衛生部更新疫情報告，過去24小時巴西新增824例死亡、1萬5305例確診，累計1萬4817例死亡、21萬8223例確診；8萬4970例康復。

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