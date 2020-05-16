房東傳訊「跟我過一晚」抵房租！舞孃媽傻眼抱兒狂逃　他孬辯：那是給前妻的

I spoke with 3 people whose landlords sexually harassed them when they struggled to pay rent during the pandemic. “He knows I don’t have a job. He knows I don't have anywhere to go — he’s preying on me,” one told me: https://t.co/pPYANbxaeq — Amber Jamieson (@ambiej) May 14, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名單親媽媽薩維奇（Gail Savage）是一名調酒師兼舞孃，但近來卻因為新冠肺炎疫情而失業，在賺不到錢還要扶養孩子的情況下，根本無法繳納房租，但某天她卻收到房東傳來的訊息，內容竟寫著「今晚跟我待在一起」的性暗示簡訊，讓她崩潰的趕緊帶著孩子逃離出租房。

綜合外媒報導，29歲的薩維奇除了是一名調酒師之外，同時也是一名舞孃，她與2歲大的兒子住在印第安納州的印第安納波利斯（Indianapolis），但自從3月16日開始當局宣布隔離令之後，她就一直失業至今，並且得等待政府的紓困金才有辦法支付房租。

沒想到當薩維奇將自己目前的情況告訴房東之後，竟然收到「所以…你將待整晚嗎？」、「來試試跟我度過一整晚，你不會想要…我知道的…」等曖昧、帶有性暗示的文字，當她發送訊息詢問「我不明白你說的是指甚麼，你是在問我有關性方面的問題嗎？」卻驚訝地得到肯定的回覆。

這樣的情況讓薩維奇嚇到之後，她在當天晚上帶著兒子逃出了公寓，儘管不知道新的落腳處會在哪裡，仍然開著車走了，只為了躲避這荒唐的狀況。事情爆發之後，該名房東表示自己當時正在發簡訊給前妻，這只是一場誤會而已。

報導中指出，薩維奇在簡訊事件之後搬出了公寓，而她的朋友則是為她找了一個新的房間；目前她還未對前房東的作為做出任何行動，不過她說如果可以，希望能對前房東的性騷擾行為提起法律訴訟。