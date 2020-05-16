趁疫情武力犯台？　專家曝中國更關心「這件事」　與美交好才符合利益

▲中國遼寧艦4月兩度繞行台灣周圍海域。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發的同時，台灣優秀的防疫成果得到全世界的關注。CNN報導指出，當中國無法控制疫情時，一句「Taiwan can help」讓全球領袖將目光轉向這個小小島國，卻也因此激怒了北京當局，對岸甚至出現要藉機犯台的聲音。不過，專家表示，對北京來說，疫情過後的經濟利益，遠大於與台灣為敵。

CNN報導指出，台灣曾在2009年至2016年以觀察員的身分參與世界衛生大會（WHA），但當民進黨執政後，台灣就被取消資格。總統蔡英文日前在推特發文，呼籲全球支持台灣加入世界衛生組織（WHO），而WHO官方則表示，只有會員國可以決定誰能參與，並表示一直有和台灣的衛生單位合作，因此台灣並沒有被孤立在全球衛生體系之外。

新冠肺炎疫情在全球超過450萬例確診，而擁有2300多萬人口的台灣，已經連續34天無本土病例、連續9天零確診；相較於台灣，人口數2500多萬的澳洲確診數超過7000例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中每日親自主持記者會。（圖／記者李毓康攝）



CNN認為，台灣在疫情爆發初期採取「迅速且透明」的措施，每天舉辦例行的簡報會議，讓全國民眾了解疫情，這是民主國家在控制流行疾病的最佳範例之一，證明了不用極端的封鎖措施，也能夠有效防堵疫情。

CNN也提到，中國在國內疫情減緩後，向127個國家、4個國際組織提供個人防護與醫療用品，並向11個國家派出醫療團隊，但醫療用品參差不齊的品質也讓各國懷疑中國「口罩外交」的動機，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）更對此提出警告，認為各國應注意北京可能藉此增加影響力。

在北京當局呼籲各國不要將醫療用品「政治化」的同時，台灣以一句「Taiwan can help」讓全球領袖將目光轉向這個小小島國。台灣外交部在上月宣布向歐洲、美國與其他太平洋邦交國捐贈1000萬個口罩後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）都紛紛公開向台灣表達感謝。

▲台灣對外捐贈1000萬枚口罩。（圖／取自歐盟官網）



今年3月，美國與台灣發出防疫夥伴關係聯合聲明，台美將在藥物、疫苗開發，以及各項防疫及抗疫措施方面加緊合作；同時，歐盟也將與中研院合作開發快篩試劑與疫苗，還有捷克、印度、紐西蘭也紛紛在防疫方面與台灣展開合作。

如此舉措讓兩岸緊張關係加劇，中國大陸開始出現要求採取軍事行動「收回」台灣的聲音，北京也加強了在台灣周圍的軍事演習，例如4月時兩度派出航母「遼寧艦」在台灣附近海域航行。不過專家卻認為，在現今的狀態下，北京不太可能採取武力犯台，或是做出更多針對台灣的行動。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深國際研究員希思（Timothy Heath）表示，新冠肺炎疫情爆發後，中國2020上半年經濟萎縮6.8％，這是1992年以來最嚴重的下滑，經濟疲軟也阻礙了中國阻饒台灣的想法，「一旦全球市場復甦，中國就必須重新進入市場，因此與美國、世界保持良好關係，才會符合中國利益。」

希思說，若中國對台灣發動不計後果的攻擊，只會加劇與美國的緊張關係，可能會增加受到經濟制裁的風險，可能因此損害中國的經濟利益，「雖然北京『非常關心台灣』，但中國政府『更關心』維持共產黨執政下的經濟增長。」

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