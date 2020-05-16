北極臭氧洞神奇自閉　「補天替代物」卻增加罹癌機率

▲臭氧层可以保护地球，免遭太阳有害紫外线的照射。（示意圖／取自免費圖庫NASA官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）4月初發現，北極圈上方的臭氧層破口的面積相當於格陵蘭島，甚至横跨了极地冰川的表面，雖然1個月內竟神奇閉合，但相關議題再度搬上檯面。BBC指出，多年以前，科學家為阻止臭氧洞擴大，使用替代化合物補天，沒想到它在空氣中無法分解，可能還會對人類健康造成威脅。

根據BBC報導，對臭氧層具有破壞力的氯氟烴（又稱氯氟碳化合物），曾被廣泛用於制冷、空調、溶劑和氣溶膠噴霧中，而聯合國為了管制使用，並於1987年簽訂《蒙特利爾議定書》協議，科學家們也都開始研究新替代化合物，而臭氧洞確實有明顯的縮小。

BBC指出，加拿大研究人員在研究北極冰標本中，發現補天替代物的化學物質之一「短鏈全氟羧酸化合物」（short chain perfluoroalkyl carboxylic acids，cPFCAs）無處不在，它融入了人類的生活，從家具到衣服，從食品包裝到飲用水等都可以找得到。

參與研究的多倫多約克大學的楊教授（Prof Cora Young）表示，北極冰全氟化合物的含量要比《蒙特利爾議定書》之前的水平高出10倍，雖然人們對這種化學物質及其潛在的毒性相關知識不足，但唯一可以肯定的是它正在對環境造成大量污染。

值得一提的是，北極冰中發現的這些化合物的相關產品無法在環境中分解，也無法透過現有的水過濾技術過濾掉， 人們現在越來越擔心全氟化合物給人體健康所帶來的影響，包括癌症，肝損傷和生育力下降等。