德國餐廳名廚稱不歡迎中國人　被米其林摘星

▲法國裔廚師布爾格伊事後表示，他說的這番話欠缺考慮，表達完全錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北16日電

德媒報導，德國一家米其林一星餐廳的名廚日前宣布重新營業後「不歡迎中國人」，因而被控種族歧視，並引發當地華人抵制。風波越演越烈後，米其林昨晚宣布，將這家餐廳從推介榜單中移除。

綜合德國之聲、萊茵郵報等德媒報導，因為2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，德國政府近日逐步放寬了限制性措施，很多餐館獲准有限度重新開放，其中也包括位於杜塞道夫市（Dusseldorf）萊茵河畔附近的餐廳Im Schiffchen。

但掌理這家餐廳的知名法國裔廚師布爾格伊（Jean-Claude Bourgueil）13日在其臉書發文宣布：「本店將於週五重新營業，現階段只開放小餐廳，不歡迎中國人！」

布爾格伊的發文迅速傳遍網路社群，並遭網友圍剿痛批種族歧視。一名用戶網友寫道：「Im Schiffchen應該感到羞恥。布爾格伊的言論簡直就是病態的表現，懦夫和騙子。」

據報導，布爾格伊隨後在Im Schiffchen餐廳的臉書粉絲專頁發表聲明稱，他說這番話欠缺考慮，表達完全錯誤。他完全無意傷害華人，這番話是說給中國「獨裁者」和「強權」的。

▲Im Schiffchen餐廳位於杜塞道夫市（Dusseldorf）萊茵河畔附近。（圖／達志影像／美聯社）

這名73歲的名廚並在聲明強調，他是法國大革命的孩子，對世界上一切獨裁者深惡痛絕，厭惡那些欺壓百姓、草菅人命的獨裁者。「我們餐廳的員工來自9個不同的國家，我的妻子是亞洲人，我本人在德國也是一名外國人。我肯定有很多值得指摘的地方，但請相信我，我絕不是一名種族主義者」。

不過布爾格伊的聲明已無法平息眾怒，Im Schiffchen的google評分一天之內由4.6分掉到2.5分；其餐廳臉書粉絲專頁目前已經關閉，布爾格伊的臉書內容也已清空。

據報導，杜塞道夫是德國第6大城市，擁有相當龐大的亞裔社區，還是中國通訊巨擘華為公司歐洲總部所在地；當地還有五礦集團、OPPO等多家中國公司，至少有2萬華人。事發後，當地華人透過微信號召抵制這家餐廳。

對此，米其林指南（Michelin Guide）微信公眾號昨晚發表官方聲明稱，針對 Im Schiffchen餐廳主廚Jean-Claude Bourgueil的歧視性言論，米其林指南表示強烈譴責。「尊重每一個人，是米其林的核心價值觀之一，根植于米其林的企業基因當中。我們絕不容忍任何形式的種族歧視言論」。

據聲明表示，米其林指南決定，立即從官方網站的推介榜單上移除Im Schiffchen餐廳。米其林官網今天已經搜尋不到這家歷史悠久的餐廳。