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韓「無良禮儀師」夜闖太平間偷拔遺體金牙變賣！10分鐘連拔10顆

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▲▼停屍間，太平間，法醫，屍體，解剖。（圖／視覺中國）

▲該名禮儀師自稱生活困苦，才會竊取遺體上的金牙。（圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

釜山一名禮儀師涉嫌在14日凌晨潛入某醫院太平間，從3具遺體上拔下10顆的金牙，打算事後變賣。然而整個過程全被保全從監視器上看見，保全也馬上報警，通知警方有可疑人士進入太平間。嫌犯被逮後聲稱，自己是因為急需用錢才會拔死者的金牙變賣。據悉，嫌犯不久前才竊取其他遺體上的金項鍊被發現，只是最後和家屬私下進行和解。

綜合韓媒報導，釜山某間醫院的保全14日凌晨從監視器畫面上發現疑似有可疑人士潛入太平間內，因此報警處理。警方到場後，馬上以現行犯逮捕自稱是禮儀師的李姓男子，並從李男身上搜出鑷子、鉗子以及10顆金牙，當場人贓俱獲。

據了解，該男子擔任兼職禮儀師長達6年，因此動作俐落，僅花了10分鐘就從3具遺體上拔了10顆金牙。另外，經警方調查，李男雖不曾於案發醫院的太平間工作，但是犯案時並不是從大門，而是由其他通道闖入，因此懷疑李男早已預謀許久。

李男被逮後供稱，是因為生活貧困才會從遺體上拔下金牙變賣，更稱「反正都是要丟掉的東西。」事實上，李男並非首次犯案，不久前才因竊取遺體上的項鍊被家屬發現。警方目前正深入調查李男是否有其餘相關犯行。據了解，一顆金牙在市場上僅能賣到2至5萬韓圜（約新台幣486至1215元）。

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