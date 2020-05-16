巴西汙水系統驗出「大量」新冠病毒！400人經手汙水處理「出現症狀」

▲里約熱內盧州尼泰羅伊市的排水系統出現新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

全球新冠肺炎疫情持續升溫，其中巴西疫情由為慘重，截至15日累計確診病例已經飆破22萬人，躍昇世界第六。如今卻傳出，當局偕同專家在里約熱內盧州尼泰羅伊市的排水系統中驗出大量的新冠肺炎病毒。當地水質專家警告，如果情況沒有改善，甚至持續擴散至巴西全國，屆時排水系統恐將成為巴西的新冠肺炎感染源之一。

綜合外媒報導，巴西一間負責供水、排水以及汙水處理的公司塞達（Cedae）日前爆出有400多名員工出現新冠肺炎的症狀，其中有200多人因病情嚴重請假休養，更有5人因此死亡。據了解，大部分出現新冠肺炎症狀的員工都在賽達的汙水處理區工作。

根據克魯茲基金會（Fiocruz）發表的調查報告顯示，尼泰羅伊市內由賽達設置且負責的排水系統被驗出大量的新冠肺炎病毒，震驚各界。目前衛生部門、里約熱內盧聯邦大學與克魯茲基金會已經共同協力，深入調查里約熱內盧州內的其他汙水處理系統是否也有類似情形發生。

另一方面，自從賽達的大量員工出現新冠肺炎症狀後，該公司承諾將會加強安全預防措施，且會定期清潔、消毒，並提供所有員工口罩。然而旗下員工則希望公司能對5000多名員工進行篩檢。

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