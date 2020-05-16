諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

▲新冠肺炎（COVID-19）疫苗最少需要24個月才能問世。（示意圖／路透）



文／中央社記者林育立柏林15日專電

2019冠狀病毒疾病肆虐全球，各國快馬加鞭研發疫苗，讓人對疫苗寄予厚望。不過瑞士諾華藥廠執行長納拉辛漢估計，疫苗最快也要2年後才會問世。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球有超過100種正在研發的新型冠狀病毒疫苗。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）指出，在最佳情況下，疫苗可望在一年後製成。

德國負責批准疫苗上市的官方機構保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）所長吉楚特克（Klaus Cichutek）也樂觀表示，如果臨床試驗順利，今年底或明年初即可討論疫苗上市的時程。

不過，瑞士諾華藥廠（Novartis）執行長納拉辛漢（Vasant Narasimhan）今天接受德國法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時指出，一般來說，疫苗從研發到上市需要10到12年，瘧疾和愛滋病到現在還沒有疫苗，「我們必須面對現實」。

納拉辛漢說，新型冠狀病毒疫苗第一階段臨床試驗的結果，可望在今年秋天揭曉，樂觀一點的話，24個月後疫苗才會上市。

納拉辛漢強調，建廠生產疫苗一般需要3到4年，藥廠必須利用現有的生產設備，才可能在短時間內大量生產疫苗。

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