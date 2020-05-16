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詐保又性騷！辣秘書與護士踢爆色院長：心電圖教學「摸臀胸」

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▲診所所長詐保、性騷。（圖／新北市議員羅文崇辦公室提供）

▲護理師控訴診所所長詐保、性騷。（圖／新北市議員羅文崇辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市秀朗診所院長林義龍，涉嫌詐領健保遭羈押禁見。新北市議員羅文崇16日偕同多位診所前員工，站出來控訴林義龍除偽造不實病歷及檢查紀錄詐領健保，還苛扣員工薪水、要求超時工作，甚至以「心電圖儀器教學」的名義，對女員工性騷擾，甚至要求加班，拉下鐵門僅兩人獨處直到天亮。

診所前員工A小姐表示，到職第一天林義龍告知她要進行員工健康檢查，她不以為意就交出健保卡，沒想到事后發現被註記「糖尿病」還開立處方，才發現林義龍偽造不實病歷詐領健保費，因此向健保署舉發。

診所前員工林小姐表示，就職期間林義龍曾跟她說「女性病患讓女護理師操作心電圖比較不會尷尬」，並以教學心電圖儀器為由，要求她下班後單獨留下，還刻意把鏡頭移開，在替她貼檢測貼片時碰觸她的胸部，讓她感到非常害怕，也覺得很不舒服。

另一名診所前員工吳小姐表示，過去在職期間被要求超時工作、被苛扣加班費，除此之外，林義龍也曾對她毛手毛腳·有意無意的搭局、摸臀等肢體動作，並常常要求員工將監視錄影器轉向牆面，有天還要她單獨留下來加班，在只有兩人的狀況下拉下鐵門，讓她嚇到躲在櫃台，直到天亮早班同事來才解圍，為此她告上勞工局，卻也因為這樣，惹來林義龍的不滿及報復。

診所前護理長B小姐表示，當時因為離職員工檢舉性騷擾案件，林義龍為規避勞工局及健保局的檢查，要求她做假資料，但是她沒有答應。還在不知情的情況下被要求到會議室拍照，事後才知道這是要應付主管機關稽查的資料，甚至還找當天來面試的人一起參與，隨後還要求她代表診所出庭，覺得十分誇張，認為這個環境不宜久待，所以任職一個月後提出離職，沒想到離職只拿到約定薪水的一半。

新北市議員羅文崇表示，服務處陸續收到陳情案件，便召集受害者蒐集證據希望可以為受害者討公道，這段期間配合刑事局搜查不便公開，昨天新聞曝光，今天便陪同受害者一同站出來，希望藉由媒體的報導，讓不良診所可以被懲處，也避免更多人受害。

此外，林義龍涉嫌於病患看診時，灌水登載患有糖尿病、高血脂等等不實病歷，並偽造施以抽血、超音波等不實健康檢查醫療紀錄，藉以向健保署申報醫療點數，詐領健保費，刑事局偵四大隊第二隊據報蒐證後，昨天將其以及診所陳姓醫師、廖姓法務女助理等3人查察到案，初步清查去年4月至今年1月期間，該診所不實抽血送驗資料竟高達2000多筆，被害人達上千人，初估詐領健保費至少約500餘萬元。

▲診所所長詐保、性騷。（圖／新北市議員羅文崇辦公室提供）

▲護理師控訴診所所長詐保、性騷。（圖／新北市議員羅文崇辦公室提供）

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