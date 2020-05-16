亞泥董事徐菊芳追思會　徐旭東、徐雪芳到場悼念...亞東技術學院職員落淚不捨

▲ 遠東集團徐菊芳追思會會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾、陳心怡／台北報導

遠東集團董事長徐旭東姐姐徐菊芳，因宿疾復發突然辭世，享壽80歲。徐家人今（16）日為她設置追思會場，徐旭東與長子徐國安，以及遠東百貨總經理徐雪芳等家屬皆到場悼念，《ETtoday新聞雲》記者在現場觀察發現，遠東集團員工都到場弔唁，還有亞東技術學院職員在追思會後落淚，哽咽表示自己受到徐菊芳很多照顧，「非常不捨」。

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▲ 遠東集團董事長徐旭東（左四），從早待至中午暫時離開。（圖／記者林敬旻攝）

今日追思會僅開放家屬以及親友入場，徐旭東、徐雪芳等徐家人皆到場悼念，停留到中午左右離開，全程低調不受訪，而公開彌撒預計在6月舉行。

▲ 亞東學院職員不捨落淚。（圖／記者林敬旻攝）

包含亞東技術學院、元智大學教職員工，大約數十人，今天都前往追思會場弔唁。亞東技術學院總務處保管組職員，從追思會場出來後頻頻拭淚，哽咽表示自己也是亞東的校友，受到副校長徐菊芳特別照顧，「很多年了、很有感情」。

她形容徐副校長，「非常非常好、在學校的貢獻很多」，因為自己也是校友，感受到徐菊芳給她的照顧與愛護，想到徐突然辭世，「真的很不捨」。