　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 天橋。（圖／PAKUTASO）

▲小貨車司機就這樣一路載著滿是鮮血的女子行駛了2公里才下車「移屍」。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本東京14日上午一名女性突然從天橋跳下，怎知好巧不巧就這樣掉在一台正好從天橋下經過的小貨車後車斗上，不過小貨車駕駛卻毫不知情，一路載著滿身是血的女性行駛了2公里後，才在後方計程車司機的提醒下，下車查看。最令人震驚的是，貨車駕駛下車後竟只說了一句，「只是玩偶而已。」隨後便把女子從後車斗上搬下來，當場駕車離去。目前警方正在深入調查詳細事發經過。

根據《日本放送協會》報導，東京足立區14日上午4時半一名女子疑似因想不開，便從天橋上一躍而下，當場跌落一輛正好路過的小貨車後車斗上，血流不止，而整個過程全被後方的計程車司機目睹。計程車司機表示，女子跌落後，小貨車司機竟然絲毫沒有要停車的跡象，就這樣一路開了2公里，才在他的逼車下，停車查看。

根據警方調查，計程車司機表示，小貨車司機下車後只對他說了一句，「只是個玩偶而已。」隨後便把該名女子的身體徒手搬下車，揚長而去，計程車司機嚇得連忙報警處理。救護人員抵達現場後，雖然馬上將受傷女性送往醫院治療，但該女最後仍不治身亡。

警方表示，目前已經掌握死者身分並排除他殺可能，接下來會持續調查詳細事發經過，如有需要也會隨時通知現年60多歲的小貨車駕駛到案說明。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／新北烏來溪水暴漲！3溯溪民眾失聯
國中會考首例！新北考生蓄意不戴口罩還趴睡　數學科直接0分
颱風+豪雨夾擊！新北板橋電線桿遭雷擊　一千多戶停電搶修中
快拿出身分證！「這幾個數字」全中　吃温野菜享5折優惠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國也+0！明起開放「百貨公司、美術館」...第二波行業解禁！

趁疫情武力犯台？　專家曝中國更關心「這件事」　與美交好才符合利益

巴西汙水系統驗出「大量」新冠病毒！400人經手汙水處理「出現症狀」

房東傳訊「跟我過一晚」抵房租！舞孃媽傻眼抱兒狂逃　他孬辯：那是給前妻的

興奮！斯洛維尼亞「宣布疫情結束」成歐洲第1國　柬埔寨確診者全治癒「跟上嘉玲」

中國內部文件外洩　美媒：疑有64萬人染疫遍布230城市

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

泰國也+0！明起開放「百貨公司、美術館」...第二波行業解禁！

趁疫情武力犯台？　專家曝中國更關心「這件事」　與美交好才符合利益

巴西汙水系統驗出「大量」新冠病毒！400人經手汙水處理「出現症狀」

房東傳訊「跟我過一晚」抵房租！舞孃媽傻眼抱兒狂逃　他孬辯：那是給前妻的

興奮！斯洛維尼亞「宣布疫情結束」成歐洲第1國　柬埔寨確診者全治癒「跟上嘉玲」

中國內部文件外洩　美媒：疑有64萬人染疫遍布230城市

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

LIVE／「666罷韓演習」！罷韓倒數21天　WECARE高雄熱身發送黃絲帶

輕颱黃蜂腳步加快！北轉「明影響最大」　各地都有雷陣雨

黃蜂颱風發佈海警！　經濟部水利署開設二級災害應變小組戒備

快訊／新北烏來溪水暴漲！3溯溪民眾失聯　警消急尋

公寓裡藏「捆膠帶冰箱」！他幫過世母整理房子　驚見「15年腐爛冰屍」躺裡面

不斷更新／羅里奇化解無人出局失分危機　首局統一0比0兄弟

泰國也+0！明起開放「百貨公司、美術館」...第二波行業解禁！

桃園遊不一樣　燦哥推薦全家來「康莊有機聚落」體驗農事

陪我嘛～二哈伸手撒嬌阻止爸辦公　得逞還「露出賊笑」

好友太開心「爆雷楊祐寧寶寶性別」　百人按讚朝聖：不准透露太多

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

北京密函曝光！要各國阻台參與WHA

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

比社交距離還短！高速公路只離民宅50公分

奧地利公主　心臟動脈瘤破裂驟逝

砰！辣模艾琳穿爆乳內衣酬謝粉絲

中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

台灣參與WHA　美中日內瓦使館拉高分貝互嗆

泰國將中港澳、南韓移出疫區名單

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

中國視訊太平洋友邦　重申一中原則

更多熱門

相關新聞

單身OL網賣家具　遭無業男假丈量真殺人...陳屍套房

單身OL網賣家具　遭無業男假丈量真殺人...陳屍套房

南韓釜山一名27歲男子因欠下大筆債務，竟找上在網路上販售二手家具的獨居女子，假借親自丈量家具的名義，進入被害人家中後，將對方殺害，盜取財物。據悉，該名男子犯案後當天仍若無其事地和女友吃飯，甚至在隔天與女友父母見面，毫無悔意，遭法官判處無期徒刑。

美日防長完成通話　自衛隊逐步演訓

美日防長完成通話　自衛隊逐步演訓

日本首度認定「因公染疫」為職災！

日本首度認定「因公染疫」為職災！

日本砸466億發布口罩出包　還要再花8億重新品檢！

日本砸466億發布口罩出包　還要再花8億重新品檢！

日本宣布6月針對1萬人進行「抗體檢測」

日本宣布6月針對1萬人進行「抗體檢測」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面