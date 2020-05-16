女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

▲釜山女子失蹤近一個月，屍體被發現時臉部腐爛。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓釜山一名29歲的女子失蹤近一個月，本月12日被發現陳屍全羅北道完州郡某處果園，臉部已腐爛到難以辨識，僅透過指紋、手臂上的刺青確認身份；令人意外的是，4月中旬曾失手勒斃妻子閨蜜、並從屍體摘下價值300萬韓元（約新台幣7萬3千元）金手鐲後贈與妻子的31歲崔姓男子，14日直接向警方坦承，是他親手殺了釜山失蹤女子。

據韓媒《中央日報》，死者20多年來和父親在釜山一處套房相依為命。死者父親體弱多病，他表示女兒生前乖巧，求學時靠著發傳單賺取學雜費、生活費，成年後在生魚片餐廳、客服中心工作，一直以來是家中經濟支柱，直到1月爆發新冠肺炎後才辭去工作。他回憶，女兒曾在4月14日晚餐時說道，「爸，這陣子辛苦了！以後我們會過得更好」，4月15日女兒外出，4月17日曾打電話詢問「有沒有看到我的中古手機」，沒想到卻是父女倆最後一通電話，此後女兒便銷聲匿跡。

死者父親4月29日向釜山鎮警察署報案，希望警方能協尋多日未返家的女兒，他向警方表示，女兒曾在手臂刺下自己的生日。經過近一個月的搜索，警方12日在全羅北道完州郡上關面的果園內發現一具腐爛多時的女屍，警方拍下屍體手臂上的刺青照片後傳送給家屬，經死者父親心痛確認、以及比對指紋，證實屍體是失蹤多日的釜山女子。

死者父親從釜山搭乘客運到全羅北道認屍，本來想見女兒「最後一面」，不過因死者臉部腐爛多時，在警方勸戒下，只好作罷。

經警方調查，兇嫌崔姓男子和死者是透過交友通訊軟體認識，4月18日死者獨自一人至全州韓屋村附近和崔男會面後便完全失聯。警方在監視器畫面中發現，崔男疑似在自己的車上惡狠狠勒著一名女子，該女子便是來自釜山的死者；警方也在崔男的車上發現死者的頭髮，以及生前的隨身物品。

其實兇嫌崔男經營月收達6、700萬韓元的快遞公司，卻因沉迷於網路賭博而欠下數千萬韓元的賭債，不只向親姊借錢、還曾向公司員工借錢還債。4月14日崔男晚間約見熟識多年的妻子閨蜜，想要開口借錢週轉，卻遭該女以待業中、無固定收入為由婉拒，氣急敗壞的他將該女載到孝子公園公墓附近痛毆，即便女子哭著求饒，仍將其勒斃，之後棄屍於近郊鎮安郡的河邊。隨後崔男利用該女的手機，在網路銀行上向自己的戶頭匯款48萬韓元，還奪下遺體手腕上的金手鐲，將之贈送給妻子當禮物，直至9天後遺體才被人發現。

▲南韓全州孝子公園公墓。（圖／翻攝自Naver地圖街景）

警方發現，崔男勒斃妻子閨蜜後曾在手機上搜尋「唑吡坦（安眠用藥）」、「殺人追訴期」，企圖湮滅罪證、長期躲避警方追緝，若不幸被逮，日後可聲稱自己精神脆弱，換取減刑機會。

據推測，崔男勒斃妻子閨蜜後過了約4、5天，再以相同手法勒斃釜山女子，隔天（4月19日）被警方以嫌疑犯逮捕。目前警方正著手調查崔男殺害釜山女的動機。

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