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恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

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▲▼加拿大食人魔因罹患新冠肺炎可能假釋。（圖／翻攝自vancouversun）

▲加拿大食人魔因罹患新冠肺炎可能假釋。（圖／翻攝自維基百科／vancouversun下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，各國不少監獄都傳出囚犯確診，可能將面臨釋出或是轉監獄的狀況。2012年曾轟動國際的一名加拿大食人魔馬尼奧塔（Luka Rocco Magnotta）當時犯下謀殺中國武漢男子林俊，並將對方肢解後烹食，所有過程都以影片的方式記錄下後上傳，甚至將殘肢寄給加拿大政治人物，爾後遭到國際通緝逮捕。如今馬尼奧塔診斷出罹患新冠肺炎，可能將被假釋出獄。

綜合外媒報導，馬尼奧塔過去為一名情色片演員，在殺害當時33歲的林俊之後，將處理屍體的過程拍下。影片中可以看到昏暗的場景一名男子全裸躺在床上，手腳遭到綑綁，爾後畫面跳成一名男子拿著碎冰錐反覆刺進林俊的身體，並且將頭顱割下、肉切開放血並且肢解，甚至將死者的手剁下之後拿來做出猥褻的行為。

▲▼加拿大食人魔因罹患新冠肺炎可能假釋。（圖／翻攝自vancouversun）

▲馬尼奧塔殘忍殺害中國籍男子林俊。

種種行為在2012年5月被上傳到網路上，甚至加拿大保守黨總部收到一個可疑包裹，打開竟然是一隻發臭人腿，渥太華警方立刻進行調查。然而馬尼奧塔卻已經潛逃出境，直到兩周後在德國一間網咖遭到逮捕，並且引渡回加拿大。

2014年魁北克高等法院以一級謀殺罪起訴，判無期徒刑，25年內不可假釋，但其他罪名則判刑19年，馬尼奧塔提出上訴在2015年遭到駁回。馬尼奧塔服刑期間被關在卡捷港重刑監獄，但受到新冠肺炎影響，該監獄傳出有10多名受刑人確診，馬尼奧塔也是其中之一，如今可能面臨能提早假釋出獄的可能。

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