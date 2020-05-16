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土耳其首都巿長致函柯文哲　感謝台北巿分享防疫經驗

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▲▼土耳其安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉16日專電

土耳其安卡拉巿長亞瓦許日前致函「中華民國台北巿長」柯文哲，感謝北巿向各國首都共抗新冠肺炎平台分享防疫經驗，強調「台灣經驗和作法對我們和對全世界而言至關重要」。

亞瓦許（Mansur Yavas）於4月間發起「全球首都對抗2019冠狀病毒疾病防疫共同合作倡議」（Capitals’Initive for COVID-19），認為在中國出現、後來散播全球的2019冠狀病毒疾病現已構成大流行，「顯然無法單靠個別國家或城巿一己之力防範」，強調共同行動抗疫以拯救人類的重要性。

他當時就曾致函柯文哲，邀請台北巿參與這項廣邀各國首都巿政府參與的倡議，向其他國家分享抗疫經驗，以將損害降到最低。

台灣在2019冠狀病毒疾病防疫上廣受全球好評。台北巿政府接受安卡拉巿政府邀請後，已對平台上傳14則經驗分享，受到矚目。

亞瓦許日前再度致函柯文哲，感謝台北巿對上述平台所作貢獻。這封信收件人為「中華民國（Republic of China）台北巿長柯文哲」，內容強調「台灣經驗和作法對我們和對全世界而言至關重要，全球其他城巿無不予以密切關注」。

根據「全球首都對抗2019冠狀病毒疾病防疫共同合作倡議」專屬網站，參與此一倡議的還包括雅典、曼谷、北京、布魯塞爾、布宜諾斯艾利斯、坎培拉、倫敦、巴黎、首爾、新加坡、德黑蘭、東京、烏蘭巴托、維也納、華府等全球39國首都。

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