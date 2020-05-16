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川普就是不戴口罩！　伊凡卡曝真相：沒口罩不可能接近他

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▲▼美國第一千金伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一千金伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，而總統川普的防疫措施也屢遭批評，其中一項就是出席公開場合不願戴著口罩。美國第一千金伊凡卡則出面替父親緩頰表示，她不管是在白宮或是與川普見面，都必須全程戴著口罩，而且川普每天都要接受檢測，因此不必擔心。

伊凡卡（Ivanka Trump）14日接受《USA TODAY》訪問時，解釋了川普（Donald Trump）不戴口罩的原因，「我們和總統見面互動時都有不同的程序。」伊凡卡說，川普每天都必須接受新冠肺炎檢測，還有與他接觸的人也要檢測，「基本上沒戴口罩是不可能接近他的，我和總統在一起時也總是戴著口罩，每個人都被要求這樣做。」

川普15日則在白宮花園的記者會中表示，出席記者會的官員將自行決定是否戴口罩；川普說，他們所有人都做過新冠肺炎檢測，而且在台上說話時也有保持是當距離，根本沒有必要戴口罩，「我們都接受過檢測，我們都在戶外，我給了他們選擇權，所以你可以怪在我身上。」

根據外媒觀察，當天的記者會中，除了白宮冠狀病毒工作小組成員佛奇（Anthony Fauci）、比爾斯（Deborah Birx）有全程配戴口罩外，衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）、國防部長艾斯培（Mark Esper）與川普皆無戴口罩。

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