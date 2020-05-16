謝金河：防疫概念股投機力是30年來僅見　台股生態正在醞釀新變化！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河昨（15）天深夜在臉書發文表示，外資今年大賣台股6337億元，但台股卻挺得住，這波低點以來已經反彈2515點，在全球股市的反彈幅度只略遜費城半導體指數；至於新台幣也是不貶反升，顯示滯留在外的資金注入台灣，讓台股防疫概念股投機力更強大，是30年來僅見，台股生態正醞釀新的變化。

謝金河指出，報紙兩則頭條新聞，都非常值得注意！一個是外資大賣台股，今年外貿賣超達6337億，單是3月，外資淨匯出即高達3135億元，在疫情肆虐下，台股成了外資提款機，單是台積電，外資淨賣超91.1萬張。

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過去十年，外資只要賣超台股超過三千億元，台股通常都崩盤重跌，要不然，都是台幣大幅貶值，但這次卻不一樣。

謝金河指出，外資賣超台股6337億，台股居然挺得住，這次加權指數從最低檔彈升2515點，OTC今年彈升4成，距離疫情前的高點不遠，台股在全球股市的反彈幅度只略遜費城半導體指數，尤其是外資大賣台積電，台股居然挺得住。

第二點讓謝金河注意的是，外資滙出金額龐大，但新台幣不貶反升，今年美元指數衝上102.992，全球新興市場貨幣紛紛慘跌，像印度盧比，土耳其里拉，印尼盾，⋯⋯都出現重挫，但新台幣卻升破30元關卡，成了全世界最強勢的貨幣；外資滙出，台幣升值，顯然有更大的外來資金流入台灣，那麼這是流竄在外的資金回流。

謝金河指出，報紙另一則頭條新聞是台商回台投資，今天的金額突破一兆元台幣。也就是說，滯留在外的資金注入台灣！而這個資金與過去投資台股的外資完全不一樣。

謝金河認為，內資回流，台股投機力更強大，前幾天，國光生技一天交易量超過20萬張，一天交易翻了半個股本，這一波防疫概念股，從口罩的敏成，恒大到額溫槍的熱映，泰博，到快篩試劑的瑞基，台康，寶齡及疫苗的高端等，股價投機力是30年來僅見，台股生態正醖釀新的變化。