巴西工商視訊會議「接通竟露出養眼屁屁」　總統看傻眼…當事人還性感擠泡泡

▲巴西總統波索納洛視訊會議中，出現裸男。（圖／翻攝自buzz.ie）

記者陳亭伃／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少國家政府部門會議都改為遠距線上會議，但因為視訊需透過網路，除了有個資問題外，「鏡頭的開啟與關閉」也鬧出不少笑話。日前巴西聖保羅產業聯合會邀請巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一同視訊會議，未料在會議開始時，突然發現一名與會人員竟在洗澡且全裸入鏡，絲毫沒有發現自己已經被看光。

根據英國《每日郵報》報導，聖保羅產業聯合會當時邀請總統波索納洛、產業部長葛德斯（Paulo Guedes）參與線上Zoom會議，就在會議開始時，其中一名參與會議的男子因為不知道視訊鏡頭已經被打開，竟還在大喇喇地沖著冷水澡，讓眾人當下看得不知所措。

葛德斯當下為了化解尷尬表示，「右下角有一個人正在洗澡嗎？全身赤裸」，接著大家開始說話開始熱絡，並且開始大笑。波索納洛也表示，「真是不幸我們大家都看到了，雖然不是很OK，但確實大家都目睹了」，接著全場再次爆出大笑。

這名裸體洗澡的男子身分尚未被確認，但已經成為該成會議的焦點，當地媒體表示，這名男子為巴西一名商人，也是顧問之一，但目前還不知道為何當下視訊鏡頭被打開。

巴西新冠肺炎疫情相當嚴重，有超過20萬人確診，破萬死亡病例，總統波索納洛更是多次被直擊帶頭參與群聚活動，防疫工作明顯未完善，此外巴西在短短一個月內走2任衛生部長，更是無法鞏固好衛生措施。