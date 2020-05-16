財神光顧！美髮客人霸氣給設計師「75000元小費」...其他員工10萬

實習記者施怡妏／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛（Denver）一名男子日前到當地美髮店理髮，結束後到櫃台付費，竟然額外給了鉅額的小費，不但給設計師2,500美元（約台幣7.5萬元）小費，又給店內其他人員共3,300美元（約台幣9.9萬元）小費，令當場所有人驚訝不已。

根據denverpost報導，Floyd's 99 Barbershop理髮店位於丹佛大學附近，因為疫情關係，暫停營業兩個多月。為該男子理髮的設計師麗絲亞．諾維尼（lisia Novotny）表示，因為重新恢復營業的第一天，店內客人很多，一整天都很忙碌，那名客人在她要下班的時候進門，大約是下午一點多。理完髮後，客人到櫃檯結帳時付了超大一筆的小費，並在離開時向諾維尼表示，「我確定我沒有搞錯。」

▲設計師麗絲亞．諾維尼（lisia Novotny）表示，她沒有刻意要在當天上班，只不過那天上午輪到她值班。（圖／翻攝自Floyd's 99 Barbershop臉書）

本來理髮只需要27美元（約台幣800元），但男子卻付了2,500美元小費，並指定給總監1,000美元（約台幣3萬元），給櫃台人員500美元（約台幣1.5萬元），其餘1,800美元（約台幣5.4萬元）平分給剩下的18名設計師。諾維尼感動表示，因為疫情的關係，被迫停止營業，這幾個月大家都不好受，「你知道這筆錢對我們有多麼的重要」。