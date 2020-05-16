單身OL網賣二手家具　遭無業男「假丈量真殺人」魂斷小套房

▲該名30多歲的獨居女子因上網販售二手家具，成為嫌犯目標。（圖／示意圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

南韓釜山一名27歲男子因欠下大筆債務，竟找上在網路上販售二手家具的獨居女子，假借親自丈量家具的名義，進入被害人家中後，將對方殺害，盜取財物。據悉，該名男子犯案後當天仍若無其事地和女友吃飯，甚至在隔天與女友父母見面，毫無悔意，遭法官判處無期徒刑。

根據《中央日報》報導，長期處於無業狀態的A男除了先前向銀行欠下的1000萬韓圜（約新台幣24.3萬元）債務外，平時也經常向民間借貸借錢，然而最後卻無力償還。飽受金錢壓力的A男2019年10月20日在網路上鎖定了一名有意販售二手家具的獨居女子，並佯裝為買家主動和被害人聯絡。據了解，A男先是在20日當天假借丈量家具尺寸名義，與被害人相約在21日下午3時左右見面，隨後便上網搜尋各種殺人手法。

21日下午3時39分，A男依約進入女方家中假裝要測量家具，實為事先掌握犯案地點格局，同時確定女方是獨自居住後，便暫時回家。同日晚間6時左右，A男重新找上門對被害女子下手。據悉，A男逼迫被害人說出存摺密碼後，便將其殺害，隨後更將命案現場偽裝成是女子自縊身亡。

據悉，A男犯案當天不但與女友出門吃飯，隔日甚至還若無其事地和女友父母見面，毫無悔意。警方調查後發現，A男取得被害人帳戶密碼後，隨即提領帳戶內的3200萬韓圜（約新台幣77.8萬元），扣除償還債務的金額後，竟還將贓款分成「送女友名牌包」、「聘任辯護律師」等費用，一審法官因此認為原告態度頑劣，罪刑深重，判處A男無期徒刑。

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