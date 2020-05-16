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新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀…若開始調查就挫在等！

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒來源在國際上吵得沸沸揚揚。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情未得到解決之道，然而各國開始將責任追究到起源地中國，歐美國家認為，中國在疫情爆發初期，因為刻意隱匿病毒、感染的狀況，導致錯失防疫黃金期，導致全球如今超過400萬人感染。英國倫敦智庫、英國外交部前亞洲研究主管羅德懷（Rod Wye）就揭開如今看似復甦中的中國，利用網路向世界傳達的3個訊息。

根據《CNN》報導，正當全球醫療研究單位，都希望可以找出疫情的源頭，並且給予最對症下藥的新冠肺炎解決之道、疫苗研發等，中國仍對於病毒資訊採取保守不公開的態度。羅德懷表示，中國一點都不願意找尋病毒的起源點，因為這將會暴露它們的弱點。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧認為，新冠病毒可能來自武漢實驗室。

此外，羅德懷也提到，中國正在利用網路傳達3項訊息，包括告訴全世界「中國疫情已經被成功控制」、「中國正向全世界運輸物資跟醫療專家、資源」、「掩蓋病毒真正的起源與實情」，且加強中國對世界的可信度。

面對外界質疑新冠病毒來自於中國武漢實驗室，中國外交部發言人趙立堅也在推特上表示，「如果只是因為『可能』就不斷的指責、判定是不公平的」；另外發言人華春瑩也表示，「美國的說法並沒有證據支持」。

在中國疫情得到控制後，開始部分恢復正常運作，然而卻接連爆出中國對於歐盟施加壓力的新聞，接著15日美國也爆出「中國1月初曾銷毀病毒樣本」，大陸國家衛健委則反駁，「純屬斷章取義，美國官員有意混淆視聽」。

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