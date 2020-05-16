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川普承諾年底研發出疫苗！　成立「神速任務」小組拚量產3億劑

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 記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統川普15日在白宮發表演說時，承諾今年年底會成功研發出新冠肺炎疫苗，宣佈成立疫苗研發工作小組，將其命名為「神速任務」（Operation Warp Speed）。不過他也指出，疫苗開發進度與美國解封無關，「無論有沒有疫苗，我們都會回到過去。」

綜合外電報導，川普在白宮記者會上表示，疫苗研發工作小組負責人將由前葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）藥廠主管史勞依（Moncef Slaoui）擔任，而美國國防部陸軍裝備司令部司令佩納（Gustave Perna）則擔任首席運營官。

川普指出，目前已有14個候選疫苗在研發之列，「快的話今年年底前就會研發出來，也許更早。」

不過川普也明確表示，即使沒有疫苗，美國人也必須開始恢復正常生活，「無論有沒有疫苗，我們都會回到過去，而我們現在已經在進行這個過程。」他同時指出，學校應該在秋季復課。

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲川普2月底任命副總統潘斯領導疫情工作小組時，就曾期待政府和藥廠合作加速研發疫苗。（圖／路透）

彭博新聞引述政府官員報導，稱「神速任務」目標是在明年1月之前製出3億劑疫苗。然而美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任、白宮冠狀病毒工作小組成員佛奇（Anthony Fauci）和其他專家認為，開發疫苗至少需要1年的時間。值得注意的是，9日宣布自主隔離的佛奇也現身15日的記者會上，他戴著口罩站在川普身後，全程沒有發言。

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