美國阻「海外半導體廠」向華為供貨　中國點名報復蘋果、高通

▲美國商務部擴大對華為出手，中國揚言對將蘋果、高通列入「不可靠實體清單」。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國商務部15日再對中國電信巨擘華為出手，宣布將限制華為在海外使用美國技術發展半導體。另外，商務部再將華為的臨時許可展期90天，但同時強調這將是「最後一次」。大陸官媒則報導稱，中國可能將美國相關企業列入「不可靠實體清單」反擊。

根據路透社報導，美國商務部15日公布新規定，要求使用美國技術的海外半導體製造商，必須取得許可才得以向華為供貨，這將進一步限制華為使用美國技術發展半導體的能力。

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美國商務部官員透過電話向媒體說，「此舉是將美國列為優先，將美國公司列為優先，將美國國家安全列為優先。」美國商務部的此一新規定於15日生效，但有120天寬限期。

商務部指出，去年將華為列入黑名單後，華為實際上仍可藉由委託使用美國設備的海外晶圓製造商，繼續使用美國技術。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「這存在一項技術性漏洞」，新規定的目的就是要改正此漏洞。

華為作為全球最大電信設備製造商和第二大智慧型手機製造商，對此則沒有發表任何回應。華為主要供應商台積電才剛宣布在美國設廠計畫；台積電表示，正密切注意美國出口法規變化。

不過，大陸《環球時報》同日刊出報導引述北京消息人士說法稱，北京已經準備將部分美國公司列入「不可靠實體名單」，以此應對美國對華為的新限制措施。相關公司包括蘋果、思科、高通等，以及暫停向波音公司購買飛機。

美國去年以國家安全為理由，將華為公司納入黑名單之中，限制華為進入美國市場，以及取得關鍵性美國零件。不過，美國同時也多次給予寬限期，令與華為有往來的美國企業時間緩衝。

美國商務部15日同時將華為的臨時許可展期90天，讓許多在美國鄉村地區營運無線網路服務的美國企業，能在8月13日以前繼續與華為合作。然而，商務部強調，這次將會是最後一次展期。

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