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讓好頻道拿到更多版權費！立委+NCC改革有線電視萬年不變頻道

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▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲有線電視萬年不變，引起立委們高度關注推動改革。（示意圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

有線電視萬年不變的風貌真的要改變了嗎？在多位立委與陳耀祥等5位新任NCC委員都認同「收視率來分潤，支持獎勵優質頻道概念」，將在NCC新委員就任後半年內進行改革。陳耀祥雖有決心，但律師方瑋晨指出，NCC目前並沒有針對授權費用管制的政策工具，這部份可能要提出新的法案爭取立法院支持，才能取得執行依據落實改革。

數位匯流時代來臨，OTT TV、中華電信MOD的影音內容與費用選擇也呈現多樣化面貌，唯獨有線電視頻道以不變應萬變，且各個頻道不論內容新舊、收視率高低與否，頻道電視台、頻道代理商每年分到的版權費也少有變動，這種奇怪現象引起立委們、NCC的關注，決心要大改革。

推動改革的立委陳歐珀表示，數位化時代頻道數量變多，幾百到一千都有可能，是不是可以「大頻譜」方式去歸類，同類型節目都在一個區塊，讓民眾方便尋找與收看，新加入頻道也可以一起競爭。

陳耀祥也認同此觀念，表示NCC對頻道區塊化優化會繼續努力，也許採用3位數的頻道號碼，就像目前MOD的頻道號碼方式，將來也是一個方向。

至於如何提升節目品質，陳歐珀認為，需把制度做好，讓優質節目可以得到比較多經費，鼓勵正向循環。然而目前授權費的分配都是固定式，太僵化了。收費方式要達到激勵效用，否則劣幣趨逐良幣，不好的節目一樣收費，這樣是不對的。

▲▼中華電MOD提出「自選餐」三方案。（圖／記者邱倢芯攝）
▲中華電MOD去年推出「自選餐」三方案，新任NCC主委陳耀祥認為是有線電視改革可以參考的方式。（圖／記者邱倢芯攝）

陳耀祥表示，目前MOD推出觀眾「自選餐」，分潤就是採類似優質節目分到比較多經費的方式，可能也是將來有線電走的方向。

方瑋晨認為，如果立法院真的希望NCC能夠對於授權費用有進一步的管制可能性，就得透過立法院立法或修法的手段才有辦法達成此期待。此外，縱然地方政府有有線電視費率審議的權限，然而實際上能夠論及各頻道授權費也非常有限，這也是法制工具不足所致的。

事實上，目前有線電視系統與頻道代理商之間授權費爭議不斷，甚至鬧出斷訊風波，而NCC是在有法律依據進行調處的狀況下，仍忙得焦頭爛額，處理效率不彰。如果是在沒有法律依據之下要強制頻道代理商、頻道商、系統商三方面都同意改變分潤方式，其阻力之大可以預想而知。

立委許智傑也大力支持改革，他表示，如果有涉修法另當別論，如果不涉修法部份，希望NCC在6個月內可以完成。包括陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王柏菁、蕭祈宏等5位新委員都一致表態支持公平競爭、公平分潤，讓觀眾有一定選擇權。陳耀祥說，會馬上召集有關業者、利害關係人來處理這個問題，朝著這個方向去改革，希望優質頻道商當、合理、公平的分潤。

▲▼立法院交通委員會審NCC正副主委及委員提名人-陳耀祥,翁柏宗,林麗雲,王維菁,蕭祈宏。（圖／記者周宸亘攝）
▲立法院交通委員會審查NCC正副主委及委員提名人(左起)陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁、蕭祈宏。（圖／記者周宸亘攝）

準委員也是知名傳播學者台大新研所教授林麗雲指出了重點，她支持獎勵優質頻道的概念，但關鍵是「細節要再商確」。

方瑋晨律師指出，除了執行時的法律依據之外，頻道商以收視率進行分潤，也必須要有配套措施，進而保障叫好不叫座的頻道，例如那些優質、富含知識性但不見得收視率很高的頻道。或許能夠考慮採取「授權費用保底」，或是「優質頻道額外給付授權費用」等等的手段，保障消費者仍能在有線電視看到優質的寡眾頻道。

不具名的有線電視系統商說，有些頻道在北部較受歡迎，有些則在南部有眾多觀眾，頻道內容優不優質？收視高不高？地區性的差異還蠻大的。另外在現實面，有些有線電視大集團，本身有系統台也有經營頻道代理商，有的甚至也是頻道商，這種角色跨界、垂直整合的情況，讓整個問題盤根錯節非常複雜。

方瑋晨表示，對於授權費用的相關問題，NCC過往的政策態度比較謹慎，比較不願意提出有關授權費用調整的政策，深怕國家介入頻道、系統、頻道代理商三者間的私權糾紛、過度干預有線電視領域及此市場。立法院本次要求改革的提案與要求對NCC而言，與過往的政策態度會有很大不同。

請繼續往下閱讀...

他認為，頻道商、頻道代理商、系統業者之間存在的結構性問題及狀況，對於我國影視音領域長期造成負面影響。若要處理這樣的問題除了NCC訂定行政規則外，更重要的當然是立法院的修法賦予處理主管機關問題對應的權限，才是比較妥適的方向。

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