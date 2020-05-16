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台積電赴美「政治因素大於實質利益」　尚有四大考驗待克服

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▲▼台積電。（圖／記者周康玉攝）

▲ 台積電台灣廠區。（圖／記者周康玉攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台積電赴美設廠一時之間成為市場上討論度最高的話題，法人表示，台積電此舉，「政治」是重要關鍵因素，對於台積電的實質貢獻和影響有限。雖然此舉是台積電在中美夾擊中選擇的一條損害較低的路，但也有四大考驗等著台積電去克服。

群益投顧報告指出，此專案需台積電大量資本和技術投資，結合美國強健的投資環境與優秀人才，對於美國半導體生態系有重要策略意義。台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖荷西市皆設有設計中心，此座位於亞歷桑納州的廠房，將成為台積電在美國第二生產基地。

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▲台積電。（圖／記者陳凱力攝）

▲ 台積電台灣廠區。（圖／記者陳凱力攝）

台積電客戶以美國為大宗，佔營收比重達60%，中國大陸客戶也佔營收比重接近20%，隨中美貿易戰及新冠肺炎疫情加深美中兩國對立，台積電夾在兩強中間壓力也越來越大。此外，美國對華為的限制也將對半導體產業供應鏈產生重大影響，台積電在各方角力之下，無法成為中立的晶圓代工廠，因此台積電去美國設廠，政治意義大於實質利益，在中美角力之中，盡量使自身損害降到最低

將廠房設於美國，也必須克服良率、產能利用率、上中下游群聚效益以及工作效率差異。人力成本首當其衝，除非台積電調度台灣工程師前往，否則還要多花近一倍薪資找美國工程師；另外，東西文化差異懸殊，美國工程師重視個人與家庭生活，不像台灣的自家工程師或供應商工程師，在半夜系統運作出狀況時可以隨傳隨到。

另一方面，台積電在5奈米的技術已可量產，預計將佔2020年營收10%，5奈米加強版以及3奈米製程研發也已步上軌道，相較之下，美國新廠2024年才開始量產5奈米晶片，且產能僅2萬片，對於台積電來說實質貢獻和影響有限

報告中指出，政治是台積電赴美投資最關鍵因素，目前看來，台積電也沒有大舉投資意願，雖然不少大客戶都在加州，但要形成半導體群聚效應非短期可做到。小規模生產有可能，但大規模商業搬遷機率不大，除非整個產業鏈都能過去。

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