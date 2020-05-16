購物台禁黨政軍投資、比照衛星頻道嚴管太沈重！業界盼回歸廣告頻道管制



▲momo購物台被NCC要求申請衛星電視執照，但因上層投資者涉黨政軍限制，迄今無法申請（圖／翻攝電視畫面）



財經中心／綜合報導



電視購物台是有線電視系統才有的專屬服務，全頻道提供銷售服務，被NCC定義為廣告專用頻道，在服務業裡屬於百貨零售業，也是電子商務中的一環。然而自105年衛星廣播電視法修法後，將購物台比照一般衛星電視頻道管理，不僅被要求重新申設、需做定期評鑑、換照，兩大購物集團的MOMO購物台因為是台灣大哥大轉投資、東森購物台是東森國際轉投資，受黨政軍條款卡住無法申請合法執照。業界期盼NCC正視產業困境，將購物台回歸105年前的廣告頻道規管，才能真正面對問題並找出解決方法。



NCC自105年將購物台比照衛星頻道納管後，陸續有小型購物台業者，例如美好1台、美好2台、靖天購物1台、天天購物台、美麗人生購物台提出申請，並獲同意取得購物台執照，然而大型業者如東森購物、MOMO台，因上層投資者屬於股票上市公司，無法排除黨政軍資金的間接投資，迄今卡住無法動彈。



更重要的是，NCC多次重申不會改變黨政軍禁止經營投資媒體的通傳法基本原則，使得購物台一旦納入衛星電視管理之後，就連帶受黨政軍條款限制，而其本質只是一個單純的購物內容，完全無涉政治、新聞影響力。





▲電視購物業者期盼NCC將購物台規管法令回歸105年之前的廣告頻道，不是當成一般衛星電視管理(圖／翻攝電視畫面）

另一方面，根據NCC於105年修法前，對購物台的定義是指專以促銷商品或服務為內容之廣告頻道，其內容不受廣告時間限制。意即，購物台內容本來就是24小時都是播出廣告，也沒有節目廣告化的問題，本質上與一般衛星頻道嚴格的廣告規範完全不同。



業者認為，購物台與一般衛星頻道的服務內容、呈現、上下架方式都完全不同，用同一法規管制並不適宜，建議NCC能考量實質差異而回復購物台管制到105年前的方式。105年之前對於購物頻道可能涉及之若干法律規定，如數量限制、收費規定、插播式字幕使用規定等等，本來即有所規管，並非沒有管理。



業者建議，NCC應尊重多年來電視購物市場之秩序與治理精神，並參考各國立法例，將電視購物台之治理回歸其由系统等平台事業自行設立規劃之本旨，僅維持電視購物頻道數量及費用收取之限制。





▲購物台內容、呈現方式與一般電視台不同，但被NCC用同一標準管理，業者希望有所區別（圖／翻攝電視畫面）



電視購物本質是百貨零售業，非NCC主管的內容節目屬性，NCC目前採用證照許可制度規管購物頻道，評鑑、審查時要求的不是節目品質、重播情況，而是金流、物流、資訊流(個資保護)、消費者保護等審議，與其他主管機關所主管不免有法令疊床架屋，因為金流、物流、資訊流(個資保護)、消費者保護等重要議題，都已有相關法令及主管機關規範，例如市場佔比更大的電商網購業者如網家、蝦皮、MOMO、Yahoo，都是不屬NCC管制的，其食品藥物安全等規範也都有主管機關在監理是同樣的道理。



購物台業者認為，NCC對購物台無必要做高規格的管制，以免造成上架網路(電子商務)或實體店面，與上架電視管理之差異，前者無須執照，後者卻嚴格控管。回復105年之前監理模式，透過有線電視系統營運計畫之變更，亦可間接規範到購物頻道之營運行為，同時解決黨政軍條款限制不能經營購物台的不合理規定。