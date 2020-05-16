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後疫情時代理財抗波動　「錢」進股票、債券訣竅一次看

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▲隨著疫情逐步趨緩，民眾關注後續投資方向，瑞銀看好防禦性較強的藍籌股、優質的週期類股。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

隨著後疫情時代的來臨，投資人關注資產配置如何追求收益，瑞銀認為，對投資人來說，疫情帶來的長遠影響，才是牽動未來幾年回報前景的關鍵因素。

在疫情大流行過後，所有資產類別的前景已逐漸改變，意味著投資更具挑戰性，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，經濟復甦的影響冷熱不均，各類股票和行業表現不一，部分公司可能更具影響力，但也有一些公司需數年時間，才能恢復疫情前的獲利水準。

請繼續往下閱讀...

在股票方面，陳敏蘭指出，看好防禦性較強的藍籌股、優質的週期類股以及受疫情推動而加速發展的數位化主題，同時也看好期權策略（如賣出看跌期權），既能夠獲得收益，也能預先布局於逢低買入的機會。

相較於其他資產類別，陳敏蘭認為，信用債的總體風險回報更佳，近期提高對美國投資級債券的配置，也看好美國高收益債券和以美元計價的新興市場主權債券；另在亞洲，則保持平衡的風險頭寸，看好亞洲股票和亞洲投資級債券。

儘管全球近期陸續解除封城，短期內有望鼓舞市場，但對投資人來說，瑞銀認為，疫情帶來的長遠影響，才是牽動未來幾年回報前景的關鍵因素。

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