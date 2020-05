【黃寶慧】慧眼看天下／520前美艦穿越台灣海峽　印太司令部喊增6千億軍費！？　中情局絕密網攻武器　曼哈頓計畫2.0！？

第15任總統副總統就職典禮進入倒數,文化總會預計在5月20日當天晚上8時舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會,文總副秘書長李厚慶今(16日)表示,除了原有的黃金卡司外,曾入圍金曲獎最佳客語歌手並榮獲最佳客語專輯的黃子軒與山平快樂團,也會加入表演陣容。