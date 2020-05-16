　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／520前美艦穿越台灣海峽　印太司令部喊增6千億軍費！？　中情局絕密網攻武器　曼哈頓計畫2.0！？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

下星期就是超級政治周，包括總統蔡英文520的就職典禮、世界衛生大會和中國大陸的兩會，都即將登場，而在這個敏感時刻，美軍先是多次派遣B-1B轟炸機到台海周圍，隨後麥克坎貝爾號驅逐艦，也由北向南航經台灣海峽，這些頻頻動作代表著什麼？而美國印太司令戴維森在報告中提出，要求2021-2026年間的軍費要大增201億美元（約新台幣6030億），為了增加雷達和戰斧巡弋飛彈等系統，這樣撒下重金的軍事部署，又是為了什麼？日前美國指控中國大陸，正透過網路攻擊方式，要竊取美方在新冠肺炎疫苗及療法上的成果，引發了中方強力反彈；美國中情局也傳出有個駭客組織，已經針對大陸進行了長達11年的滲透，還揭露了重要的核心武器「Vault7（穹窿7）」，美方又是如何透過它發動攻擊的呢？另外美國為了控制疫情，川普表示他將親自主導「曲率極速行動」，企圖壓縮開發疫苗的時間，稱為「曼哈頓計畫2.0」，這又是個怎麼樣的構想呢？《慧眼看天下》第98集，邀請到政大國關中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。

▼美軍「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號，航經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號，航經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

WHA將登場! 各國聲援挺台灣參與
世界衛生大會（WHA）下周一即將登場，但台灣卻遲遲沒收到與會邀請函，國際間挺台聲浪高漲，超過10個國家向世界衛生組織（WHO）提案，讓台灣參與大會，WHO日前提出5點解釋，強調秘書長譚德塞並無權發邀請函，但此話一出，卻隨即遭到美國國務院發言人駁斥，因為前任世衛秘書長陳馮富珍，就曾邀請台灣參加WHA，美國國務院指出，台灣這次在對抗新冠肺炎防疫上做出佳績，世界有目共睹，理當受邀出席。

▼WHA將登場，各國聲援挺台參與。（圖／記者李毓康攝）

▼WHA將登場，各國聲援挺台參與。（圖／記者李毓康攝）

沒牛漢堡了!肉廠染疫全美掀"肉荒"
全美各州在嚴峻疫情下陸續解封，而在白宮工作人員相繼傳出感染後，川普也下達「口罩令」，要求進出白宮西廂的人員，都要配戴口罩，但在記者會上，唯一沒戴的人就是川普自己，面對提問，川普還輕描淡寫說「因為大家都離他很遠」，一番言論讓在場所有人聽了是一頭霧水；而在全美陸續復工之際，當地也掀起「缺肉危機」，因為陸續有大型肉品工廠爆出群聚感染，讓全美陷入肉荒，知名的溫蒂漢堡甚至宣布停賣招牌牛肉漢堡，雖然川普動用國防生產法，強迫肉廠重開，但由於供給依舊不足，就連美國超市也不得不祭出肉品限購令。

▼全美陷入肉荒，溫蒂漢堡甚至停賣招牌牛肉漢堡。（圖／Facebook／Wendy`s）

▼全美陷入肉荒，溫蒂漢堡甚至停賣招牌牛肉漢堡。（圖／Facebook／Wendy`s）

兩會前夕又爆疫情 吉林舒蘭急封城
在休園3個多月後，上海迪士尼在日前重新開園，是全世界首座復工的迪士尼樂園，門票也在開賣不久後，通通秒殺；但在大陸的兩會前夕，邊境城市舒蘭卻爆發社區感染，為避免擴散，政府下令封城，並正式宣布，舒蘭進入「戰時狀態」；同時湖北武漢的疫情，也出現反彈趨勢。多處病例和個案再度延燒，除了讓政府當局大為緊張，也讓下周即將召開的兩會，更引發關注。

▼上海迪士尼重開園，但大陸各地卻傳出疫情反撲。（圖／路透社）

▼上海迪士尼重開園，但大陸各地卻傳出疫情反撲。（圖／路透社）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
黃秋生「兄弟也要移民了」！　入境5天曝港台差異
快訊／小貨車成火球！八八快速道路閘道入口火燒車　塞成停車場
快訊／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道「雙眼睜開」　目擊者嚇壞
21歲女大生墜80米山谷亡！家屬接電話崩潰…登山社員說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／520前美艦穿越台灣海峽　印太司令部喊增6千億軍費！？　中情局絕密網攻武器　曼哈頓計畫2.0！？

停靠日本超過3個月！鑽石公主號今駛離橫濱港　前往馬來西亞

韓「無良禮儀師」夜闖太平間偷拔遺體金牙變賣！10分鐘連拔10顆

1個月逼走2衛生部長！　巴西總統防疫「愛唱反調」　全國確診衝破21萬

泰國也+0！明起開放「百貨公司、美術館」...第二波行業解禁！

趁疫情武力犯台？　專家曝中國更關心「這件事」　與美交好才符合利益

巴西汙水系統驗出「大量」新冠病毒！400人經手汙水處理「出現症狀」

房東傳訊「跟我過一晚」抵房租！舞孃媽傻眼抱兒狂逃　他孬辯：那是給前妻的

興奮！斯洛維尼亞「宣布疫情結束」成歐洲第1國　柬埔寨確診者全治癒「跟上嘉玲」

中國內部文件外洩　美媒：疑有64萬人染疫遍布230城市

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

【黃寶慧】慧眼看天下／520前美艦穿越台灣海峽　印太司令部喊增6千億軍費！？　中情局絕密網攻武器　曼哈頓計畫2.0！？

停靠日本超過3個月！鑽石公主號今駛離橫濱港　前往馬來西亞

韓「無良禮儀師」夜闖太平間偷拔遺體金牙變賣！10分鐘連拔10顆

1個月逼走2衛生部長！　巴西總統防疫「愛唱反調」　全國確診衝破21萬

泰國也+0！明起開放「百貨公司、美術館」...第二波行業解禁！

趁疫情武力犯台？　專家曝中國更關心「這件事」　與美交好才符合利益

巴西汙水系統驗出「大量」新冠病毒！400人經手汙水處理「出現症狀」

房東傳訊「跟我過一晚」抵房租！舞孃媽傻眼抱兒狂逃　他孬辯：那是給前妻的

興奮！斯洛維尼亞「宣布疫情結束」成歐洲第1國　柬埔寨確診者全治癒「跟上嘉玲」

中國內部文件外洩　美媒：疑有64萬人染疫遍布230城市

倒數20天韓國瑜錄影反制罷韓　隔天再出招！推「奧斯卡」XX排名躍30名

中科院連2日火砲試射「無限高」　專家研判為雄二E巡弋飛彈

黃蜂來襲！小虎鯨困高雄港12天　海保署臉書救援日記曝「活力」下降

浩室總監邱炫達獲獎「設計界的奧斯卡」　剖析3設計案

獨／666罷韓熱身高舉黃絲帶！他舉「這一大根」飆汗　馬尾女圍觀狂喊

中職／張志豪開轟寫千安史上首位！陳家駒腿拉傷退場

【黃寶慧】慧眼看天下／520前美艦穿越台灣海峽　印太司令部喊增6千億軍費！？　中情局絕密網攻武器　曼哈頓計畫2.0！？

藤井莉娜宣布懷孕！　親口揭曉「孩子的爸是誰」：我們決定不結婚

ＷSBL／邱啟益親給開火權　彭曉彤蛻變攻擊型控衛收效

快訊／小貨車成火球！88快速道路閘道入口火燒車　塞成停車場

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

北京密函曝光！要各國阻台參與WHA

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

比社交距離還短！高速公路只離民宅50公分

奧地利公主　心臟動脈瘤破裂驟逝

砰！辣模艾琳穿爆乳內衣酬謝粉絲

中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

台灣參與WHA　美中日內瓦使館拉高分貝互嗆

泰國將中港澳、南韓移出疫區名單

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭殘肢寄給政客

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

更多熱門

相關新聞

520線上演唱會添大咖！101加入點燈

520線上演唱會添大咖！101加入點燈

第15任總統副總統就職典禮進入倒數，文化總會預計在5月20日當天晚上8時舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會，文總副秘書長李厚慶今（16日）表示，除了原有的黃金卡司外，曾入圍金曲獎最佳客語歌手並榮獲最佳客語專輯的黃子軒與山平快樂團，也會加入表演陣容。

快訊／李應元可望任駐泰大使

快訊／李應元可望任駐泰大使

520線上演唱會金曲卡司曝光！

520線上演唱會金曲卡司曝光！

快訊／蔡英文欽點童振源接僑委會　擴大全球僑胞服務

快訊／蔡英文欽點童振源接僑委會　擴大全球僑胞服務

慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算

慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算

關鍵字：

黃寶慧直播慧眼看天下520嚴震生

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

即／21歲女大生跌落820林道身亡

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面